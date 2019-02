Bruselas destroza el principal argumento del Gobierno de Canarias para construir el macromuelle de Agaete

La Comisión Europea ha destrozado uno de los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno de Canarias para justificar la obra de ampliación del muelle de Agaete. La tesis defendida por el Ejecutivo regional para priorizar este proyecto ha sido que se perderían los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) si no se ejecutaba la obra. Sin embargo, Bruselas ha confirmado a través de una respuesta parlamentaria que “este proyecto no ha sido todavía seleccionado formalmente para la financiación con cargo al FEDER” y que aún no se ha transferido ningún pago. Por tanto, la urgencia que defendía el Gobierno queda injustificada.

En la respuesta parlamentaria se refleja que la Comisión “no puede abordar cuestiones hipotéticas” y que si en un futuro el proyecto resulta seleccionado se encargará de garantizar que la ejecución sea conforme con el Derecho de la Unión Europea. El Gobierno por su parte insiste ahora en que la ampliación del muelle de Agaete se encuentra dentro del Programa Operativo de Canarias 2014-2020 y que las partidas se reciben cuando la obra esté ejecutada.

El consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez (Coalición Canaria) ha insistido en los últimos meses en que la obra comenzaría a finales de 2018 para poder justificarla con los fondos europeos en 2022. De ahí las prisas para adjudicarla el pasado verano por un importe de 44 millones de euros a la UTE formada por Sato Trabajos y Obras y Hermanos García Álamo.

Fuentes oficiosas han confirmado a Canarias Ahora que el proyecto, primero, tiene que estar aprobado por Europa y, posteriormente, las partidas se transfieren a medida que se va justificando la ejecución de la obra. El procedimiento habitual es que el Gobierno autonómico prefinancie el proyecto y que Europa le vaya devolviendo lo invertido a medida que avance la obra.

A pesar del rechazo de la ciudadanía y del revés que ha dado Europa con esta respuesta, el Gobierno reitera a través de un comunicado que esta obra sigue siendo estratégica y “que va a suponer una mejora sustancial de la conectividad y un impulso económico para el norte de la isla de Gran Canaria”. Para más inri ha anunciado que espera iniciar la obra a lo largo de 2019, “dado que ya se han tramitado las solicitudes tanto a la Dirección General de Presupuestos como a la Comisión de Seguimiento de Fondos Europeos”.

La polémica sobre la ampliación del muelle de Agaete no se puede entender sin tener en cuenta una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El fallo recordaba a Puertos Canarios, adscrito a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional, que una sola naviera no puede seguir operando en régimen de monopolio desde el Puerto de Las Nieves, como ocurre desde 1994 con Fred.Olsen. Esta ha sido otra de las excusas del Ejecutivo regional para defender esta obra. No obstante, una de las posibles soluciones es compartir entre las dos compañías las franjas horarias de atraques.