Fortaleza, NC y PP acuerdan compartir la alcaldía de Santa Lucía hasta 2023

El alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez, del partido Fortaleza, ha suscrito este lunes un acuerdo con NC y el PP por el que estas tres fuerzas políticas se comprometen a una alcaldía compartida hasta mayo de 2023, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.



El “Acuerdo por el Progreso y la Gobernabilidad en Santa Lucía”, suscrito por Rodríguez, el portavoz de NC en el municipio, Francisco García, y el del PP, Marcos Rufo, determina que el actual alcalde lo siga siendo hasta septiembre de 2021, cuando será sustituido por el candidato de NC, Francisco García, desde octubre hasta mayo de 2023.



El próximo jueves se celebrará el pleno ordinario de febrero, el primero de la nueva corporación tras la destitución la pasada semana por parte de Rodríguez de los cuatro ediles de Agrupación de Vecinos y de la concejal no adscrita del grupo de gobierno por "deslealtad y falta de confianza".



Los tres grupos políticos del acuerdo suscrito suman 15 de los 25 concejales de las corporación y tienen casi ultimado un programa de gobierno “con 38 bloques de trabajo con 134 acciones de gobierno que llevaremos adelante”, según ha anunciado el portavoz de NC.



Marcos Rufo ha manifestado que el PP se incorporó al gobierno de Santa el pasado mes de junio, y que sigue en el mismo por "un ejercicio de responsabilidad", así como que serán "otros grupos los que tendrán que explicar porqué crearon inestabilidad”.



El alcalde Santiago Rodríguez ha informado de que el concejal Rubén Bordón, de Agrupación de Vecinos, seguirá en el gobierno municipal.



El primer edil ha señalado que “en nuestro programa de gobierno tenemos recogido el rumbo político para los próximos tres años y medio y que el eje fundamental serán las personas, sobre todo las más necesitadas, no vamos a mirar hacia atrás, solo queremos mirar hacia adelante, hacia el futuro”.



García ha destacado que se distribuirán las áreas de manera consensuada y que todos tendrán áreas sociales, técnicas y de gestión, pero "el mecanismo para llevarlo a cabo será trabajar de manera unida y transversal”.



Según el acuerdo, NC gestionará Gestión Presupuestaria, Gerencia Municipal de Cultura y Deportes, Cultura, Educación, Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica y Régimen Interior, Obras Públicas, Policía Local, Gestión Urbanística, Actividades Clasificadas y No Clasificadas, y Disciplina Urbanística, Solidaridad Internacional, Movilidad, Igualdad, Participación, Festejos, Protección Civil, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Sector Primario y Patrimonio.



Fortaleza asume Acción Social, S.I.V.O., Infancia y Familia, Estadística y Padrón Municipal, Unidad del Cáncer y Drogodependencias, Recogida de Residuos,Limpieza Viaria, Aguas, Contratación y Asesoría Jurídica, Ordenación del Territorio, Juventud, Vivienda, Transparencia, Recursos Humanos, Deportes yTurismo.



A PP le corresponde Gestión de Ingresos Públicos, Comercio, Mercados, OAC, Santa Lucía Casco, Promoción Económica y Desarrollo Local, Salud Pública,Consumo y Cementerio.