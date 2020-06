Laura Fuentes Vega anuncia su candidatura a la Coordinación General de Podemos Canarias

Laura Fuentes Vega ha anunciado este lunes su candidatura a la Coordinación General de Podemos Canarias. La licenciada en Sociología por la Universidad de La Laguna ha publicado en su perfil de Facebook que se presenta "con la ilusión de que el trabajo borre todo el desacuerdo y con la más sincera intención de sustituir el debate inerte por consensos que unas y construyan". Además, la candidata ha asegurado que cuenta con el respaldo de sus compañeros y compañeras. "Cuando camaradas y amigos te dicen que cuentes con ellas y ellos, una siente toda esa fuerza que nos da lo colectivo, lo común, para seguir luchando por la justicia social y contra la desigualdad. Por cambiar la política y hacerla mucho más digna. Que esté a la altura de la ciudadanía". Fuentes forma parte del equipo de Noemí Santana como responsable de la Dirección General de Juventud en el Gobierno de Canarias. Tiene un máster en Estudios Internacionales por la Universidad del País Vasco. Además, fue secretaria de comunicación del partido entre 2015 y 2019.

Sé de sobra que hay muchas manos y corazones a la espera de aportar su granito de arena.



Sigamos.



Y es que solo lo podemos hacer CONTIGO.



En sus redes sociales ha dejado claros cuáles son sus objetivos en Podemos: "Queda mucho por hacer. Quiero un Podemos sin miedo a decir las cosas claras, quiero un Podemos Canarias joven, algo que nos tiene que diferenciar del resto. Un Podemos feminista, ecologista, diverso y tansformador, donde quepa todo el que quiera luchar por nuestra tierra, por nuestra gente".

Fuentes también ha sido coordinadora de equipo de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional de Euskadi y ha impartido talleres juveniles y dinámicas en valores sociales, participación social y de educación afectivosexual. Además, entre 2004 y 2008 fue coordinadora de colectivos juveniles Nenedam en el Ayuntamiento de Los Realejos, Tenerife.

"No somos iguales. No somos lo mismo. No somos vieja política y eso se demuestra con hechos", subrayó. "Actualmente formamos parte del Gobierno y estamos haciendo lo posible para cambiar las cosas, sirviendo a la gente, trabajando con la sociedad civil y, como siempre dijimos, luchando por mejorar la vida y ampliar nuestros derechos", añadió.

La candidata a la Coordinación General del partido en el Archipiélago ha insistido en que "no vinimos aquí a ser profesionales de la política y no vamos a vivir de esto toda la vida". "Somos una herramienta y debe haber reemplazo, aprendiendo de la experiencia de quienes nos preceden y con la frescura de quienes, de nuevo, en un contexto de crisis económica y social, tenemos que pelear otra vez para que nadie se quede atrás". Laura Fuentes tiene confianza en la ciudadanía: "Sé de sobra que hay muchas manos y corazones a la espera de aportar su granito de arena". También recuerda cómo hace unos años se embarcaron en un proyecto colectivo que en la actualidad forma parte del Gobierno.