Mariano Cejas se despacha contra el partido tras su baja de Ciudadanos: hubo "un engaño masivo" para "mantener a CC" en las instituciones

Mariano Cejas, quien fuera durante cinco años el coordinador de Ciudadanos en Canarias, se ha dado de baja en el partido al entender que la situación es "insostenible" después de que, a su juicio, el comité de pactos haya cometido "un engaño masivo" a afiliados y votantes que querían apartar a CC de las instituciones.



Mariano Cejas precisa en declaraciones a EFE que se dio de baja en el partido tras más de cinco años de militancia en una decisión meditada durante más de dos meses, como anunció ayer en una entrevista al Diario de Avisos.



Cejas asegura que el malestar surgió a raíz de que en la campaña electoral el comité de pactos, y en concreto la candidata a la Presidencia, Vidina Espino, "anulase" a todos los equipos de Cs en cada isla y junto a los otros integrantes de dicho órgano, Teresa Berástegui y José Guerra, hiciesen "un engaño masivo hasta última hora intentando negociar para seguir manteniendo a CC".



En los quince días de campaña Vidina Espino "se hartó de decir que quería romper la burbuja, levantar las alfombras y abrir las ventanas" para regenerar políticamente a Canarias y luego se ha castigado y expulsado a los miembros de Cs que fueron "honestos" y pactaron para enviar a CC a la oposición en el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.



Espino y Berástegui han estado hasta última hora intentando que CC siguiera en ambas instituciones, afirma Mariano Cejas, quien insiste en que ha dado el paso de abandonar Cs porque "no hemos sido honestos con nosotros mismos".



"Abandono Cs muy tranquilo, desde la serenidad y nunca con odio ni rencor sino con muchísima pena, porque ves que el partido que era del mérito y de la capacidad ahora coloca automáticamente a Teresa Berástegui como coordinadora del grupo parlamentario, cuando hay compañeros mucho más preparados técnicamente", critica Cejas.



En su opinión, a la política hay que venir a servir y no a servirse "como ha hecho Teresa Berástegui, que prácticamente no tiene experiencia vital en ningún tipo de trabajo" y a su juicio ha iniciado su trayectoria política para tener empleo.



Al final todas estas decepciones han acabado en una "gran baja masiva" de afiliados "y una gran crisis" de Cs en las islas, que no está tomando las decisiones adecuadas y que con la gestora recientemente designada no habrá "un revulsivo" para cambiar la situación.



A la gestora "le auguro un futuro bastante incierto" porque es "afín" a Vidina Espino y sus miembros no tienen el conocimiento necesario del partido, continúa Mariano Cejas, quien señaló que montar Cs desde cero fue muy complicado y se llegó a superar los más de 1.600 afiliados en las Islas.



Unos afiliados que ahora sienten decepción con los dos diputados nacionales de la formación, Melisa Rodríguez y Saúl Ramírez, porque "no han dado un golpe sobre la mesa", advierte Cejas.



Afirma que Melisa Rodríguez, que es miembro de la ejecutiva nacional del partido, "se sienta a la derecha del padre, de Albert" Rivera y mantiene un silencio "que no es bueno en algunas ocasiones" y que en Canarias no ha caído bien porque la diputada olvida que sus votos salieron "de todos y nos debe a todos estar en Madrid".



"Ese silencio es cómplice de alguna forma con lo que se está produciendo" en Cs, indica Cejas, que fue cabeza de lista de la formación en la lista regional al Parlamento de Canarias.



Considera que Cs tal y como se conoció ha cambiado porque era un partido de centro "pero si ahora dices que tu socio preferente es el PP dejas de perder la centralidad", cuando "lo bonito" era que se podía llegar a acuerdos con todos.



La dirección de Cs en Canarias critica que ahora en Cabildo y Ayuntamiento se vaya a depender de los votos de Podemos y esto es "una barbaridad", expone Cejas, pues Cs en Andalucía, Murcia y Madrid lo hace de los votos de Vox "y no se les han caído los anillos".



Los ciudadanos quieren soluciones y ya está bien de que el partido se crea "el ombligo del mundo y el dueño de la verdad absoluta", asevera Cejas, quien insiste en que los canarios estaban pidiendo un cambio político y si se es honesto, en política "no puedes ir en contra de tus ideas".