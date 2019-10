NC propone en la Conferencia de Presidentes de las RUP que estas declaren servicio público al transporte aéreo

El portavoz del grupo Nueva Canarias (NC) en el Parlamento regional, Luis Campos, ha propuesto este jueves que la Conferencia de Presidentes de las regiones ultraperiféricas de la UE apoyen que las conexiones de la comunidad autónoma con el resto de España sean declaradas Obligaciones de Servicio Público (OSP).



De ese modo se podrían fijar precios máximos de referencia a los billetes de avión, indica Luis Campos en un comunicado en el que plantea que Canarias use la "percha" de las regiones ultraperiféricas (RUP) para evitar precios aéreos abusivos con el resto del Estado.



Luis Campos indica que Nueva Canarias, en sus negociaciones presupuestarias estatales, logró que los presupuestos de 2018 aumentaran la bonificación del transporte aéreo y marítimo de los residentes con el resto del Estado al 75%.



También “pretendimos impedir precios abusivos”, continuó Luis Campos, en las tarifas de los vuelos regulares en esas mismas conexiones para los no residentes y que el incremento de la bonificación “no tuviera efectos perversos conllevando un aumento abusivo” de los precios.



Por esta razón, prosiguió el portavoz de Nueva Canarias, se acordó incluir, en los presupuestos estatales de 2018, el siguiente contenido: “Dentro del respeto a la normativa comunitaria y al principio de libertad tarifaria, las autoridades competentes en materia de competencia velarán para que las compañías prestatarias de servicios de pasajeros no establezcan pactos de colusión que incrementen los precios, pudiendo fijar al respecto, cuando razones imperiosas de interés general así lo aconsejen, precios máximos de referencia en aquellas líneas declaradas como obligación de servicio público”.

A pesar de ello, el Ministerio de Fomento constató el pasado mes de septiembre que los billetes entre la Península y Canarias se han encarecido un 20% desde la entrada en vigor del descuento del 75% para residentes.



En Nueva Canarias, insistió, “siempre nos inclinamos” por establecer precios máximos de referencia, mediante la declaración de las obligaciones de servicio público, “no sólo porque lo posibilita” la ley presupuestaria estatal de 2018 sino por la positiva experiencia existente con las rutas intersinsulares del Archipiélago.



Recordó que, en julio de 1998, el Ejecutivo central declaró obligación de servicio público la mayoría de las rutas aéreas entre las islas con el objetivo garantizar una prestación mínima de servicios regulares en términos de continuidad, regularidad, tarifas y capacidad mínima.



Por tanto, en los tráficos aéreos interinsulares de Canarias existe un importe máximo de la tarifa (precio) para cada trayecto que no puede ser superado por ninguna compañía aérea, explicó el portavoz el grupo Nueva Canarias.



Aunque la regulación de la UE consagra los principios de prestar libremente y sin restricción alguna servicios aéreos en las rutas aéreas intracomunitarias así como fijar libremente los precios de sus tarifas, también “permite restringir parcialmente” esas libertades mediante la imposición de las obligaciones de servicio público, añadió.



Según Luis Campos, el amparo jurídico es el reglamento 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas comunes para la explotación de los servicios aéreos en la Unión.



En paralelo, el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que reconoce a Canarias como región ultraperiférica otorga un tratamiento específico a estas regiones, detalló el diputado de NC.



De esta manera, se permite adoptar políticas y ayudas específicas para las islas, entre otras, en materia de transportes e infraestructuras de puertos y aeropuertos, subrayó.