La candidata de Más País-Equo al Congreso por Las Palmas: “Me fui de Podemos por cómo se gestionó la negociación con el PSOE"

Ylenia Pulido, cabeza de lista de la confluencia Más País y Equo por la provincia de Las Palmas al Congreso de los Diputados a las elecciones del 10 de noviembre, ha reconocido que se marchó de Unidas Podemos por la forma en la que se llevó la negociación entre la formación morada y el PSOE para intentar desbloquear el Gobierno estatal. “Fue la gota que colmó el vaso”.

“Durante todo este tiempo hemos vivido una situación de parálisis institucional y los problemas de las personas no pueden seguir sometidos a las necesidades de las siglas y de los líderes políticos. Al final se hablaba más de siglas que de personas y de propuestas. No llegamos a la política para eso, se ha perdido el sentido de lo que nos hizo llegar aquí”, ha afirmado, quien hizo estas declaraciones antes de registrar las candidaturas de la coalición al Congreso y al Senado en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

“Yo llevaba tiempo sin participar activamente en Unidas Podemos” y, aunque le ofrecieron “varios puestos”, en el Cabildo de Gran Canaria o en el Gobierno regional de cara a los próximos comicios, declinó “porque estaba desencantada” con la dirección nacional, no así con la estructura regional de la formación morada.

Abogada de profesión, Pulido recuerda que, cuando recibió la llamada de Iñigo Errejón, líder de Más País, no se lo esperaba, pero decidió “dar el paso”. "No fue una decisión sencilla” porque “ya estaba plenamente incorporada a mi despacho”. Añade que quiso encabezar la lista porque “hay que hacer y no estar”.

Pulido ha estado vinculada a Podemos desde la creación del partido, primero con el círculo de Santa Lucía de Tirajana, desde donde dio el salto al Cabildo de Gran Canaria con la formación morada en las elecciones de 2015. Fue elegida como consejera y asumió la responsabilidad de Vivienda y Arquitectura hasta 2017, cuando fue cesada y pasó a estar en la oposición, siguiendo las instrucciones del partido.

Posteriormente volvió a presentarse a las elecciones con Podemos a las elecciones generales de 2019 al Senado por Gran Canaria, quedando cerca de entrar en la Cámara Alta. Desde entonces, progresivamente, fue reduciendo su participación en el partido hasta que finalmente se dio de baja para formar parte del equipo de Más País-Equo.

Para Pulido, “Errejón propone un talante necesario para ensanchar la política actual y poder tener un gobierno para que los problemas de la gente puedan resolverse con medidas progresistas”.

No es la primera que Pulido abandona una formación política. En 2007, se presentó con Fortaleza en Santa Lucía de Tirajana, cuyo cabeza de lista es hoy el actual alcalde, Santiago Rodríguez. “Fue mi primera experiencia política, en aquel momento me ofrecieron participar y Fortaleza acababa de nacer. Empezamos muy bien, pero después tuvo una deriva con Coalición Canaria y me fui porque no cumplía mis expectativas ni satisfacía mi ideología”.

Un diputado para el “bloque progresista”

Pulido ha reconocido que aspiran a conseguir un diputado por la Provincia de Las Palmas, en competencia en los próximos comicios con la lista encabezada por las actuales diputadas de Unidas Podemos Victoria Rosell y Meri Pita, para sumarlo al “bloque progresista”.

Por esta provincia, además de Pulido, Kevin Benítez, Francisco Vaquero, Yurena Ramírez, Jassary Alvarado y Pilar Sosa también se postulan para las elecciones al Congreso. Jesús Alberto Rosales y Teresa Bañobre son los candidados al Senado por Gran Canaria y Esther Gómez, por Lanzarote.