Ylenia Pulido será la cabeza de lista de Más País-Equo al Congreso por Las Palmas

La coalición entre Más País, la plataforma liderada por Íñigo Errejón, y Equo ya tiene a su primera candidata en Canarias para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Ylenia Pulido, exconsejera de Vivienda y Arquitectura del Cabildo de Gran Canaria, será la cabeza de lista al Congreso por la provincia de Las Palmas.

Pulido se ha dado de baja recientemente de Podemos, partido en el que militaba desde 2014, después de varios meses en los que había reducido a cero su participación en los órganos internos. "La gente de Ínigo (Errejón) me llamó y me ofreció encabezar la candidatura. Quien haya seguido mi trayectoria comprobará que está en sintonía con lo que defiende Errejón y, después de pensármelo unos días, he decidido dar el paso", ha afirmado la candidata a Canarias Ahora.

Abogada de profesión, Pulido ha estado vinculada a Podemos prácticamente desde su creación. Desde el círculo de Santa Lucía de Tirajana, su municipio natal, saltó a la lista de la formación morada al Cabildo de Gran Canaria en las elecciones celebradas en mayo de 2015, resultando elegida consejera.

Tras el pacto entre Nueva Canarias (NC), el PSOE y Podemos, la ahora candidata de Más País entró en el gobierno insular y asumió las responsabilidades en Vivienda y Arquitectura hasta marzo de 2017, fecha en la que fue cesada por el presidente de la corporación insular, Antonio Morales (NC), tras la crisis abierta a raíz de la recomposición del grupo de gobierno después de la salida del entonces vicepresidente, Juan Manuel Brito, que había sido expulsado de Podemos como consecuencia la denuncia de cargos públicos y orgánicos del partido por una serie de irregularidades en su gestión.

Pulido era, precisamente, la elegida por Podemos para sustituir a Brito en la Vicepresidencia y en la Consejería de Medio Ambiente. La negativa de Morales a la propuesta de reordenación formulada por su entonces socio provocó la ruptura del pacto de progreso. El grupo de Podemos quedó dividido. Pulido y Miguel Montero abandonaron el gobierno insular en consonancia con la línea defendida por la dirección regional del partido. Los otros dos consejeros, María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez (sustituto de Brito), permanecieron en el equipo y pasaron a formar parte del grupo de los no adscritos tras desobedecer las directrices de la formación.

Tras dos años como consejera en la oposición, Pulido se presentó a las generales de 2015 como candidata de Podemos al Senado por la isla de Gran Canaria, obteniendo cerca de 54.000 votos, 28.000 menos que el último senador electo, Sergio Ramos (PP).

Una lista "verde"

Ylenia Pulido es, hasta ahora, el único nombre reconocible de la plataforma de Más País en Canarias. La candidata al Congreso por Las Palmas, que competirá en los próximos comicios con la lista encabezada por las actuales diputadas de Unidas Podemos Victoria Rosell y Meri Pita, ha explicado que la intención de la coalición es que la plancha sea "lo más verde posible", es decir, que Equo tenga "la mayor representación posible".

El plazo para presentar las listas concluye el próximo lunes. El objetivo de la coalición es terminar de confeccionar las listas el sábado.