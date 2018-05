Negrín reconoce por primera vez que puede estar actuando al margen de la ley

De repente se ha hecho la Ley en la Radio Televisión Canaria. El presidente de su consejo rector, Santiago Negrín, ha acabado reconociendo este miércoles que sus actuaciones con relación al concurso de informativos de la televisión podrían haberse situado al margen de la legislación vigente. Después de meses sosteniendo que siempre ha operado respaldado por informes jurídicos de doctos catedráticos y abogados del Estado, tanto en sus declaraciones públicas como en la comisión de control de RTVC del Parlamento de Canarias, Negrín anuncia ahora que ha encargado un dictamen que establezca si es competente o no para adjudicar el polémico concurso de informativos de Televisión Canaria, recurrido en los juzgados y puesto en duda por la secretaria del consejo rector del ente público.

A Negrín le ha conmovido especialmente lo que el pasado 25 de abril dijo en una vistilla sobre la materia el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, que en concreto hizo referencia a “las posibles implicaciones penales por la continuidad del procedimiento” negociado sin publicidad, según se recoge en un comunicado de RTVC hecho público a última hora de la tarde de este miércoles.

Esta inquietud le ha asaltado justo después de que ese mismo día la oferta de Videoreport Canarias ( Canarias7) resultara ser la ganadora en el famoso concurso de informativos, lo que provocó la sorpresa de todos los presentes en el acto público de apertura y valoración del sobre 3 de la licitación. Previamente había quedado descalificada la oferta de Numtium TV (Prisa y Prensa Ibérica) por errores formales en la presentación de su documentación, lo que dio un vuelco dramático al concurso.

Según ese comunicado, Videoreport Canarias movió ficha de inmediato y retiró su petición de medidas cautelares para la suspensión del concurso, pero ha mantenido el recurso de fondo, es decir, pide al juzgado que se pronuncie sobre la legalidad o no de las acciones de Negrín, lo que este obvia en su comunicado de este miércoles.

Nada ha informado el presidente de RTVC acerca de las acciones que piensa acometer en el caso de que, como parece estar ahora convencido, sus asesores legales le aconsejen paralizar la adjudicación del concurso de informativos. El actual contrato expira el día 30 de junio y, sin nuevo adjudicatario o sin una prórroga extraordinaria que él mismo ha calificado siempre como “prevaricadora”, la televisión se iría automáticamente a negro. O, en el mejor de los casos, emitiría desde la unidad móvil propiedad de la cadena pero sin servicios informativos.

“Ajeno a la realidad y a la verdad”

El comunicado de Negrín se produce tras la reunión frustrada del consejo rector, convocado este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria, que finalmente tuvo un carácter informal, según la versión del presidente de RTVC. En esa reunión, el máximo responsable de RTVC afirmó por primera vez que sus actuaciones en las distintas sesiones del concurso se habían realizado ad cautelam, es decir, a expensas de que se refrendara o no su legalidad. Algo que la consejera María Lorenzo, nombrada por el Parlamento a propuesta del PSOE, ha calificado de falso. “Yo estuve en las tres sesiones del concurso de informativos y no recuerdo que, en ningún momento, Santiago Negrín advirtiera de tal prevención”, dijo la noche de este miércoles a Canarias Ahora.

Lorenzo, a la que ha sorprendido “que una reunión informal se haya convertido en una nota de prensa”, también calificó de falso que Negrín reconociera este miércoles ante el consejo rector sus dudas acerca de la legalidad del procedimiento administrativo adoptado, ni que comunicara su intención de encargar un informe para evaluarlo. “Lo que nos dijo es que no sabía qué iba a hacer y que se lo iba a pensar, y para mí es completamente nuevo que tenga dudas sobre sus competencias”.

La consejera le advirtió nuevamente de que sus actuaciones podían ser ilegales y que no podía “pretender que le acompañemos ahora en este viaje”, al tiempo que confirmó no haber recibido ninguna respuesta cuando este miércoles le preguntó cuál era su plan en el caso de no adjudicar este concurso, dotado con 144 millones de euros.

“Esta nota de prensa de Santiago Negrín es una confirmación más de lo ajeno que está este señor de la realidad y lo mucho que le cuesta decir la verdad”, concluyó María Lorenzo.