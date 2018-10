El Senado aprueba definitivamente la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias

El pleno del Senado ha aprobado este miércoles la reforma del Estatuto de Autonomía para Canarias que desvincula el Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica y modifica el sistema electoral, y que entrará en vigor en los próximos días, una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado.



Al término del debate, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha intervenido para señalar que el nuevo Estatuto, que ha contado con los votos a favor de PSOE, PP, nacionalistas canarios, PNV, PDeCAT, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Podemos, muestra "la capacidad del sistema democrático de evolución y reforma" porque "modificar" un Estatuto de Autonomía es "modificar nuestro sistema territorial".



En nombre del Gobierno, Batet ha expresado el "compromiso" del Ejecutivo en la "efectiva aplicación" del Estatuto y ha pedido a las fuerzas que no se han integrado en el consenso que es posible "recuperar el acuerdo" en el desarrollo futuro de la norma.



Batet ha comentado que las reforma del Estatuto de Canarias no cuestiona el modelo constitucional, "lo desarrolla y garantiza su efectividad con un avance en materia de derechos y el refuerzo de la participación en decisiones estatales".



"No son reformas para cambiar el modelo, son reformas para mejorarlo y modernizarlo" ha dicho.



Desde la tribuna del Senado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), acompañado por la presidenta del Parlamento, Carolina Darias (PSOE), consejeros y una delegación de sindicatos y empresarios, ha seguido este ultimo debate, en el que los senadores intervinientes de PSOE, PP, nacionalistas canarios y PNV han coincidido en calificar el día de "histórico" por dotar al archipiélago de instrumentos para afrontar los retos futuros.



No obstante, el nuevo Estatuto mantiene un interrogante sobre la reforma del sistema electoral ya que depende ahora de que el Parlamento canario articule, en los próximos meses, un instrumento para su aplicación en los comicios autonómicos de 2019.



En sus intervenciones, la senadora de Coalición Canaria María del Mar Julios ha valorado que el Estatuto introduce derechos relacionados con la doble insularidad, reconoce la contribución de Canarias a la cooperación y la paz y es "exhaustivo" en el desarrollo de derechos y libertades públicas, "como corresponde a un estatuto moderno del siglo XXI".



El senador del PSOE Julio Cruz ha subrayado que el Estatuto "cumple con el sueño de los canarios y tiene identidad propia" y se ha congratulado de que en el sistema electoral "la lista regional, con nueve diputados, vea hoy la luz".



En concreto, el nuevo sistema rebaja los topes electorales para acceder al Parlamento e incrementa en diez el número de diputados: nueve de esos escaños extra corresponden a una lista regional y el décimo es para Fuerteventura por estar menos representada.



Mientras, la senadora del PP Auxiliadora Pérez ha subrayado que este miércoles "se culminan tres años de intenso trabajo" para dotar a la comunidad de un Estatuto renovado "capaz de responder a las necesidades del siglo XXI".



También ha intervenido la senadora de Nueva Canarias (NC) María José López Santana quien ha señalado que se trata de un Estatuto "más social, más democrático y con más cuotas de autogobierno", que incorpora la renta básica de ciudadanía.



Por su parte, el senador de la Agrupación Herreña Independiente, Pablo Rodríguez Cejas, ha subrayado que se trata de un texto que reconoce que a Canarias no se le pueden aplicar las mismas soluciones que al resto de territorios.



La senadora del PNV Nerea Ahedo ha dado la bienvenida al Estatuto por lo que supone de acuerdo y consenso y ha agradecido el "empeño" de los canarios por "dar otra dimensión" a las islas.



El senador de Ciudadanos Luis Crisol ha justificado la abstención de su partido en que no se han aceptado ninguna de las enmiendas, y se ha referido en concreto a las que abogan por la independencia de los jueces y de la televisión pública.



No obstante, ha admitido que este miércoles es un "día histórico" para Canarias por la supresión de los aforamientos, iniciativa que, ha dicho, se debe a su grupo.



Por su parte, Podemos ha retirado sus enmiendas "para no ser un impedimento y un obstáculo" pero han exigido más participación ciudadana y han lamentado que no se haya apostado más por temas como el paro, la pobreza o la corrupción y un cambio en el modelo productivo o lucha contra cambio climático.