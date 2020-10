El abogado de Vox que denuncia a Victoria Rosell explica su técnica: “Se negocia un precio y se firma un contrato de confidencialidad para no ir a la televisión”

El abogado que mantiene una demanda laboral, una denuncia penal y otra administrativa contra la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y contra su pareja, el periodista Carlos Sosa, ha explicado públicamente en qué consiste su técnica: “Lo normal es decir, mira, pues te doy 7, 8, 6, 5… se negocia (...) se trata de negociar. Famosos, políticos, cualquier persona que ha tenido problemas con sus empleados, normalmente lo que se hace es negociar un precio y se firma un contrato de confidencialidad (...) que implica que si usted va a la televisión o un medio de comunicación a participar, usted me indemniza”.

Un candidato de Vox al Senado promovió la demanda de una exempleada de hogar contra Victoria Rosell

Federico José Vicente Marín, el abogado de la ex trabajadora doméstica Simona Chambi, que fue contratada como tal en el domicilio de Rosell entre noviembre de 2015 y julio de 2020, ha explicado cuál es su técnica para presionar a las personas que demanda. Y lo ha hecho en un programa de radio en Las Palmas de Gran Canaria durante una conversación con el que fuera jefe de prensa del exministro José Manuel Soria, Juan Santana Hernández.

A preguntas de Santana, Vicente trató de explicar el motivo por el que retiró de su demanda laboral la exigencia de que se pagara a su cliente 10.000 euros por parte de la pareja de Rosell, que era el empleador de Simona Chambi. Fue en ese momento cuando relató lo que llamó “la técnica”: “Se negocia un precio, si por ejemplo es una persona, actor de Hollywood, una persona muy famosa, un político muy famoso, ha pasado miles de veces… Normalmente se negocia un precio y se firma un contrato de confidencialidad. Ese contrato de confidencialidad implica [que] si usted después de firmar, que le he dado un poco más de dinero, le he duplicado su indemnización, si usted va a la televisión o a un medio de comunicación a participar, usted me indemniza con 300.000 euros. Indudablemente la cláusula de indemnización es superior porque, si no, el medio de comunicación le diría te doy ese dinero y me lo cuentas en la televisión, ¿entiende cuál es la técnica?”.

No conforme con esas descripciones, el abogado añadió: “Un trabajador lo que busca es su indemnización. Un trabajador no busca pelearse ni salir en televisión, como ha pasado en algún caso con muchos políticos, de algunos nos hemos entrado y seguramente de otros no nos hemos enterado, pero así es como se funciona en esto”.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género denunció el pasado 18 de julio ante la Policía a la exempleada de hogar que trabajó en su domicilio por considerar que en la papeleta de conciliación presentada ente el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC) se había incluido una exigencia de indemnización de 10.000 euros que a su juicio era un presunto chantaje. Un día antes había tenido conocimiento de que esa demanda laboral estaba en poder de personas directamente vinculadas a Vox, una de las cuales llegó a decir que, en función de lo que ocurriera en aquel acto de conciliación, la información caería en manos de los medios de comunicación.

Y así fue. Comoquiera que la representante de la parte demandada se negó a incrementar su oferta de liquidación incluida en la carta de desistimiento con la que se puso fin a la relación laboral, pocos días después la noticia del conflicto de Simona Chambi con Victoria Rosell fue publicada en varios medios de comunicación de circulación nacional y algunos muy concretos de Canarias.

Casi simultáneamente, Federico José Vicente y Simona Chambi iniciaron una tourné por varias televisiones nacionales y emisoras de radio locales divulgando el contenido de la demanda y algunas apreciaciones políticas, como la que lanzó el abogado en el programa Espejo Público, de Antena 3 Televisión, donde pidió expresamente su dimisión “en nombre de las mujeres inmigrantes”.

Tras conocer que Rosell había formulado denuncia ante la Policía, el abogado de la ex empleada maniobró querellándose por coacciones y delito contra la Administración de Justicia contra la pareja de la jueza en excedencia, querella que también fue inmediatamente publicada en casi todos los mismos medios de comunicación que se hicieron eco de la demanda laboral. Posteriormente, el abogado de Chambi interpuso en nombre de su clienta una denuncia ante la Inspección de la Seguridad Social por lo que califica fraude a este organismo por el pago de determinadas cantidades por cuenta corriente a la trabajadora durante algunos meses que no prestó sus servicios en la casa de Rosell y Sosa. La denuncia también fue publicada por los mismos medios.

El pasado jueves, el abogado se explayó en la emisora asociada a EsRadio en Las Palmas explicando cuál es su técnica: “Actores de Hollywood, grandes políticos, grandes empresarios... cuando tienen un problema con un trabajador no van a un juicio, no dicen te doy 800 euros sí o sí, normalmente van los abogados, bueno me das un poquito más y que firme el contrato de confidencialidad”.