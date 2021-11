El Gobierno canario celebra la caída del paro y el PP lo atribuye a una "normalización económica"

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, ha comparecido este lunes, a instancias del PP, en una comisión parlamentaria para hacer un balance del desempleo en el archipiélago durante este 2021.

Máñez ha celebrado los datos del mes de octubre, donde se registraron "cifras precrisis", mientras que el PP lo ha atribuido a la normalización de la economía y no a la gestión del Ejecutivo.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en Canarias cayó ese mes en 5.242 personas, lo que supone un descenso del 2,45% con respecto al mes anterior. En dato interanual, Canarias experimentó un descenso de 54.171 parados, lo que porcentualmente se traduce en una bajada del 20,64%.

La consejera ha señalado que se partía de datos "durísimos" en el desempleo como consecuencia de la pandemia y ha admitido que aún hay riesgos por el coronavirus y otros problemas globales de la economía, por lo que hay que ser prudentes.

A este respecto, el diputado del PP Carlos Ester ha afirmado que "no se pude ser triunfalistas", ya que entre las personas más afectadas se encuentran mujeres, jóvenes, parados de larga duración y miles de personas en ERTE que no saben cuándo podrán volver a trabajar.

"Canarias tiene un problema con el desempleo", ha afirmado el diputado del PP, quien le ha pedido al Gobierno que les ayude y ejecute el presupuesto del Servicio Canario de Empleo, que solo se ha gastado el 40% de los 500 millones para subvenciones disponibles.

A su juicio, la situación es crítica y se necesitan ayudas y la mejor forma para combatir el desempleo es bajar los impuestos.

Sin embargo, la consejera ha hecho hincapié en que en siete meses se han inyectado más de 400 millones a la economía en ayudas a pymes y autónomos, lo que es "un esfuerzo sin precedentes" que representa casi un punto del PIB.

Además, ha indicado que aunque hay aún 21.000 personas en ERTE llegó a haber más de 200.000, al tiempo que ha insistido en que no se ha superado el dato de paro de Canarias en 2013, cuando llegó a haber un 33% tras la reforma laboral del PP.

En otra pregunta del PP sobre el desplome de la diferencia de la renta per cápita en Canarias con la media de la renta nacional, la consejera ha vuelto a celebrar la recuperación económica "con prudencia y sin triunfalismos".

No obstante, el diputado del PP Fernando Enseñat ha criticado la "nula política económica" del Gobierno en un contexto con un 23% de paro, una tasa juvenil del 56% -"casi la misma que la franja de Gaza"-, y casi cien mil personas mayores de 50 años desempleadas.

Si hay "una ligera" mejora en la economía es gracias al sector turístico, que no ha recibido ayudas por parte del Ejecutivo, ha aclarado Enseñat, quien ha admitido que le sorprende que la consejera "saque pecho" cuando las familias canarias "se están empobreciendo".

Ha lamentado que el Gobierno haya subido los impuestos y no haya realizado "ni un solo ajuste en su propio gasto corriente", que aumentó este año en 32 millones, ha agregado.

Por su parte, Elena Máñez ha reconocido el esfuerzo de las familias, que han contribuido a la mejora de las perspectivas económicas, y ha vuelto ha insistir en que esta crisis no ha sido tan dura en datos de desempleo como la anterior, cuando gobernaba el PP y hubo "más pobreza y mayor precariedad en Canarias".

La diferencia es que ha habido medidas específicas a autónomos y trabajadores en ERTE para mitigar "la peor crisis que se ha vivido en Canarias y en el mundo", ha apostillado.

Sobre la renta per cápita ha detallado que no ha habido desplome aunque sí "muchos años de cierto estancamiento" y respecto al PIB per cápita ha señalado que ha habido un "desplome", pues la media nacional ha crecido el doble.

Esto tiene que ver con el crecimiento acumulado de la demografía en un 33% frente al 16% de la media nacional y al fuerte peso del sector servicios en la economía de las islas.