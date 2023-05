“La Gomera no se va a acabar sin Casimiro Curbelo. Debemos pensar en alternativas porque ya son muchos años”

En la isla de La Gomera, donde un mismo partido, Agrupación Socialista Gomera (ASG), gobierna en el Cabildo y en cuatro de los seis municipios, hacer oposición “no es fácil”, asegura Ventura del Carmen, candidata a la Alcaldía de San Sebastián de La Gomera por el PSOE.

ASG domina el impacto visual en las calles, a través de carteles y sedes en prácticamente cada localidad, y también a nivel mediático, con mayor presencia en los medios de comunicación regionales y autonómicos. Pero Ventura del Carmen cree que ese tiempo se ha acabado. Que ha llegado el momento de una “alternativa seria”, la de la formación socialista, dice, que ha sido oposición en la capital isleña estos últimos cuatro años.

Para la candidata, el liderazgo de Casimiro Curbelo (ASG), presidente del Cabildo insular desde hace más de tres décadas y uno de los políticos más influyentes de Canarias, “ya ha durado muchos años”. Y asegura que “la ciudadanía de La Gomera es inteligente y sabe lo que le conviene, hasta cuándo y por qué”.

En unas elecciones en las que ASG “podría llevarse algún susto”, según confesaron vecinos de La Gomera a Canarias Ahora hace unas semanas, está por ver si San Sebastián de La Gomera, donde actualmente gobierna Adasat Reyes (ASG) gracias al apoyo de Nueva Canarias, será uno de ellos. Ventura del Carmen está convencida de que sí.

El PSOE se quedó muy lejos de ASG en las elecciones de 2015 y un poco menos en 2019. ¿A la tercera va la vencida?

Sí, yo creo que sí. Estamos trabajando duro para convencer y que los vecinos nos den su confianza. En 2019 nos presentamos y conseguimos duplicar el apoyo de los anteriores comicios [pasaron de registrar 730 votos a 1.393]. Recuperamos algo de la confianza del pueblo. Pero es que hemos tenido cuatro años de oposición que han sido clave.

Hemos hecho una oposición seria, responsable, rigurosa, a pesar de habernos encontrado con una etapa con temas familiares y personales que nos paró un poco. Pero, aun así, hicimos un muy buen trabajo. Y creo que eso también se va a ver. Los ciudadanos nos han visto como alternativa seria, como la única alternativa seria y capaz de gestionar San Sebastián.

¿Cómo es hacer oposición, ya no solo en San Sebastián, sino en La Gomera en general, ante un partido tan hegemónico como es ASG, que prácticamente domina toda la isla y tiene un papel tan relevante, sobre todo a nivel autonómico?

Hacer oposición siempre es difícil, pero es cierto que en este caso ha sido más complicado porque cuando estás gobernando y estás en el poder tienes todas las herramientas y de alguna manera mayor capacidad.

Más que la dificultad de hacer oposición es la dificultad para que la ciudadanía sea capaz de ver, de entender y de confiar en otra alternativa. Y solo son los vecinos a los que tenemos que convencer de que hay otra alternativa.

Porque la dominancia de ASG también llega al nivel mediático, claro. Y las calles están llenas de carteles de ese único partido

Todo. No son solo los carteles, sino que en los medios digitales e incluso a nivel regional ocupan todos los espacios y tienen mayor capacidad para llegar a la ciudadanía. Las políticas que se realizan en la isla son políticas que llegan a los vecinos y ese es el modelo que ha que ha existido. Pero yo creo que los vecinos están viendo otra opción, y que no se acaba el mundo. Todo lo contrario

Reitera que San Sebastián de la Gomera ha perdido la prosperidad y el buen hacer político. ¿Por qué la ha perdido? ¿Y por qué van de la mano ambas cosas, que es lo que parece que señala con su afirmación?

Estamos en 2023, pero San Sebastián se quedó en el siglo pasado. Hay que gobernar para todos, nos voten o no.

Segundo, hay que desarrollar políticas que lleguen a toda la ciudadanía, a todos los barrios. Mi compromiso es llegar a los barrios, estar en la calle. No coger un presupuesto de 12 millones y gastarlo como siempre, que es lo que se ha hecho. San Sebastián tiene más de 20 millones de euros en las cuentas de los bancos y entre ocho y seis millones pendientes de cobro. Se ha hecho una mala gestión. Esa es la prueba más evidente de que no se ha invertido aquí.

Nosotros vamos a invertir los 13 millones de euros anuales más ese dinero en estos próximos cuatro años. Intentaremos invertirlos en San Sebastián, en infraestructuras deportivas, culturales y protección del patrimonio. No solo para los que viven aquí, sino para quienes vienen a vernos. Crearemos una concejalía de Turismo porque San Sebastián debe tener su propia promoción turística. En el tema de la sostenibilidad, hemos pensado en las comunidades energéticas, que realmente abaratan el precio del recibo de la luz a los vecinos. Podríamos contar con dos o tres comunidades energéticas y en eso tenemos que ir trabajando.

San Sebastián se ha quedado atrás en los servicios públicos. La gente me ha mandado vídeos estos días sobre la falta de limpieza y los problemas con el agua potable. Lo que planteamos es un plan de choque para recuperar esos servicios. Y tampoco ha avanzado en la construcción de vivienda pública. No se ha construido ni iniciado un proyecto de VPO en la capital.

¿Y con respecto a lo segundo?

El gobierno no ha dado un buen trato a la oposición. De hecho, no tenemos ningún despacho, oficina ni una mesa en el ayuntamiento donde hacer nuestro trabajo. No se puede hacer una gestión política democrática de esta manera, sin tener en cuenta la oposición. Nosotros hemos apoyado algunas cuestiones, como el reglamento de las caravanas, del mercado municipal, del cementerio.... Pero en otras cuestiones no nos tienen en cuenta. Y nos han intentado ningunear.

En varias ocasiones ha dicho que la capital necesita de una “voluntad política profundamente democrática”. ¿Lo que sugiere con esa afirmación es que lo que ha habido hasta ahora no es democrático?

En este país vivimos en un sistema democrático, pero es verdad que se puede ejercer de una forma más generosa o menos, y en este caso el gobierno ha intentado ningunear a la oposición, aunque no lo ha conseguido.

Nosotros nos hemos reforzado, nos hemos mantenido y hemos ofrecido a la ciudadanía una alternativa seria.

También ha dicho que San Sebastián de La Gomera ya no es el centro económico de la isla. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que eso suceda? ¿Y cómo piensa revertir esa situación?

San Sebastián se mantiene por las administraciones, porque están aquí las sedes del Cabildo y del Ayuntamiento. Tenemos a casi el 50% de la población de la isla, pero, por ejemplo, a nivel turístico no hay una oferta. La gente se va, llega por barco y se va a otros municipios, al igual que los propios residentes, que acuden a Tenerife los fines de semana en busca de ocio, de compras y de otra alternativa que no se ofrece aquí.

¿Qué proponemos nosotros? El polígono industrial del Barranco de la Concepción ya tiene que dejar de ser el cuento de nunca acabar. Tiene que ser una realidad ya. Un polígono industrial en condiciones donde se ubiquen más empresas y las que están crezcan y mejoren. Eso genera empleo y un lugar donde otras empresas ubicarán sus almacenes y su logística para distribuir por la isla.

El pequeño comercio de San Sebastián también debe tener apoyo para poder ofrecer calidad y que la gente quiera quedarse a comprar aquí y que los que vengan también lo vean atractivo. Tenemos que apoyarles para que los establecimientos de restauración tengan la calidad adecuada.

La gente de La Gomera, y me imagino que de San Sebastián también, lleva muchos años acostumbrada a los planes de empleo de seis meses, tan criticados por algunos sectores de la población pero que al mismo tiempo son asumidos por casi todos. ¿Qué opina de ello? ¿Pretende cambiar esa realidad en caso de llegar a la alcaldía de San Sebastián?

Muchas pequeñas empresas, incluso autónomos, que quieren contratar a una persona o dos, necesitan a mano de obra cualificada en la isla. Y muchos restaurantes me dicen: “no encontramos camareros, no encontramos operarios”, porque esa bolsa de población ve atractiva la oferta de planes de empleo.

Yo creo que los planes de empleo deben jugar un papel, que es el de servir para ayudar a personas que realmente no encuentren otro trabajo y no tengan otras opciones, pero no deben ser la generalidad. Y para eso tenemos que mejorar la formación y la cualificación. Y, sobre todo, que la oferta que se haga desde el ámbito privado pueda ser atractiva para la ciudadanía.

Nueva Canarias es el socio predilecto de ASG en La Gomera. Parece evidente, entonces, que en San Sebastián van a tener que llegar a acuerdos para gobernar, ¿ha planteado alguna línea roja?

En la legislatura anterior, que sacamos cuatro concejales, podríamos haber gobernado si hubiéramos pactado el resto de grupo, porque ASG no tuvo mayoría. En este caso, yo planteo lo mismo. Nosotros estamos ofreciendo una alternativa a las políticas de San Sebastián, una alternativa distinta. Y trabajamos además para conseguir una mayoría que nos permita gobernar de forma estable toda la legislatura.

No queremos estar sujetos a vaivenes, a las inseguridades o ciertas presiones de que si un partido está o no está. Ojalá, y ese es nuestro objetivo, conseguir esa mayoría, pero si tuviéramos que pactar, desde luego que pactaríamos con quienes también ofrecen una alternativa distinta a las políticas que se vienen desarrollando ahora.

Esta semana hemos publicado en Canarias Ahora un reportaje sobre La Gomera, sobre la realidad social desde que gobierna en el Cabildo insular Casimiro Curbelo (ASG) y lo que opinan también la mayoría de los isleños sobre él. ¿Qué piensa usted?

Trabajé durante tres legislaturas con Curbelo, cuando él estaba en el Partido Socialista. Creo que son muchos años y que La Gomera no se va a acabar. Todo lo contrario. La Gomera seguirá creciendo, floreciendo, la gente trabajando. Y se desarrollará o seguirá desarrollándose sin ese liderazgo. Que es cierto y que está ahí, pero creo que ya es demasiado tiempo y que debemos pensar en otras opciones, en otras alternativas. La ciudadanía es inteligente y sabe lo que le conviene a La Gomera, hasta cuándo se mantiene y por qué se mantiene. Espero que, en este caso, la gente sepa elegir con criterio, coherencia y de verdad elegir lo mejor para la isla y San Sebastián.