Junts descarta la abstención y reduce a CC a un actor secundario pese a plantearse ahora el sí a la investidura de Sánchez

Coalición Canaria sigue en su intento de evitar una repetición electoral que podría perjudicarle, como a otros partidos denominados nacionalistas. Desde inicios de verano ha jugado a la ambigüedad de poder apyar tanto al PP (con quien gobierna en Canarias) como al PSOE. Primero puso dos líneas rojas: no pactar gobiernos integrados por Vox o por Sumar. Después, la formación aseguró que si de ellos dependía un bloqueo electoral, hablarían. Pero, finalmente la única diputada de la formación en el Congreso, Cristina Valido, apoyó junro a UPN y Vox a Feijóo en su investidura fallida. A ello, le sucedieron duras críticas del sector más conservador a a una hipotética amnistía a los líderes del procés y finalmente con un acercamiento de este partido a los socialistas en los últimos días.

Este mismo jueves, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo se reivindicaba como el “llavín” de la investidura y anunciaba que estaría dispuesto a apoyar a Sánchez para que la investidura no dependa de Junts. Lo hizo en un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press. “Coalición Canaria está en disposición de convertirlo (a Junts) en un actor secundario. Así, el voto afirmativo de Junts dejaría de ser relevante”, dijo en ese encuentro.

Poco después, Junts trasladaba al PSOE que su voto en la investidura será un sí o un no pero en ningún caso una abstención. El partido de Puigdemont quiere cerraba así la posibilidad de que con el sí de Coalición Canaria ya no sería necesario que Junts votase a favor de Sánchez.

Fuentes socialistas han mantenido en las últimas semanas que la clave está en la decisión de Junts y veían muy difícil la posibilidad de que se abstuviera. No obstante, sí que se han producido acercamientos a la formación de Fernando Clavijo puesto que el “sí” a la investidura no es la única cuestión sobre la mesa, sino la posibilidad de garantizar la gobernabilidad en un futuro y sacar adelante propuestas y presupuestos.

El líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, se proponía como puente en esas negociaciones. El pasado viernes celebraba a la entrada del Congreso de los Diputados, que se pusiera fin a “la farsa” de la investidura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y aseguraba que su partido espera lograr el voto a favor de CC para un nuevo periodo de mandato como presidente de Pedro Sánchez.

Cristina Valido, en su reunión con el rey Felipe VI destacaba este lunes que en el último fin de semana no se habían producido conversaciones con el PSOE, aunque sí que se han producido en semanas previas. La diputada ponía ese día por delante la “agenda canaria” y que se transfieran al Archipiélago las partidas comprometidas en la negociación de los últimos presupuestos a una posible amnistía a los líderes del procés en la investidura de Pedro Sánchez; una medida con la que la formación ha sido muy crítica estas semanas.

Valido recordó que CC puso este verano como línea roja a Sumar, pero la clave para reconsiderar algunas condiciones es sentarse con el PSOE. Preguntada por la posible amnistía, ha asegurado que “nos importa y no estamos de acuerdo, pero una vez que el PSOE nos aclare qué pretende hacer y cómo y responda si se acepta la agenda canaria en su integridad y se transfiere lo que se nos debe, mi partido en Canarias decidirá si es suficiente y cuál es la prioridad”, resumió. “Nosotros estamos aquí para solucionar los problemas de los canarios y este es el objetivo primero por el que los canarios nos votan”, añadió.

De esta manera, se abría a pactar un “sí” con el PSOE. Una idea en la que ha insistido este jueves Calvijo. “España no está condenada a depender del voto de Junts”, dijo. “La llave se introduce en una cerradura para abrir o cerrar la puerta y el llavín hace exactamente lo mismo, solo que más pequeñito y nosotros somos más pequeñitos”, subrayó.

El “no” a la amnistía

Pese a ello, volvió a aprovechar ese encuentro para cargar contra la posible amnistía diciendo que “no es moral”. CC se ha convertido en el único partido denominado nacionalista que se opone a esta idea y así lo ha reiterado la vicepresidenta del Parlamento de Canarias y exdiputada en el Congreso, Ana Oramas, en diferentes tertulias en televisiones nacionales. “Yolanda Díaz, una señora a la que aprecio, es una indocumentada”, dijo Ana Oramas en el programa de Risto Mejide, en el que se analizaba este tema. “A mí no me gustaría, pero el Gobierno podría hacer mil indultos individuales, quinientos o trescientos. ¿Qué pasa? Que aquellos que no han sido juzgados, no podrían acogerse al indulto”, dijo.

Fue en el programa de derechas El Cascabel, de 13TV, donde Oramas amplió esta tesis, aplaudiendo un artículo escrito por Adolfo Suárez Illana en el que cargaba contra esta medida. A su juicio, las personas “sensatas” están muy preocupadas con el tema y alabó a los militantes del PSOE que se han distanciado de Pedro Sánchez.

CC ha ido variando su voto en las diferentes investiduras, dándole el “sí” a candidatos del PP o del PSOE independientemente de con quien gobernara en Canarias. Hay fuentes socialistas que desconfían del voto de este partido, pues existe el precedente en 2020 de Ana Oramas, que votó “no” a Sánchez pese a que su partido había decidido abstenerse.