El presidente de Canarias defiende prorrogar el estado de alarma y pide a Coalición Canaria que "recapacite" sobre su abstención

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, ha apelado al "sentido de Estado" de los parlamentarios de los distintos grupos representados en el Congreso, a quienes ha pedido que permitan que el estado de alarma se prorrogue hasta que haya "una mínima normalidad".



En estos términos se ha pronunciado el presidente canario en una entrevista en el programa La Brújula, de Onda Cero, en la que ha recalcado que "estamos ante una situación no conocida de emergencia nacional que nace con una crisis sanitaria y que ha obligado a paralizar la economía".



A su juicio, no prorrogar el decreto por el que se ha aprobado en España el estado de alarma "conllevará muchos interrogantes".



"¿Qué ocurrirá con los ERTES por fuerza mayor y con la economía de las administraciones públicas y las empresas, que no tendrán un Gobierno que pueda caminar acorde con lo que el estado de alarma le permite? ¿Qué ocurrirá con las licitaciones urgentes y con las reducciones de plazos?", se ha preguntado.



Ángel Víctor Torres ha asegurado que todos los domingos, en las reuniones telemáticas que celebra Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos para hacer balance del impacto de la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19 advierte a sus homólogos de que "quien gobierna en un lado es oposición en otro".



Por eso, les dice "que no es el momento de hacer política, ya se hará, sino que lo que piden los ciudadanos es que haya acuerdo".



Torres espera que este miércoles en el Congreso de los Diputados "prime el sentido común por encima de criterios partidarios o tacticismos" porque "España no puede más que caminar hacia una normalidad que aún está empezando a darse y todavía hay mucho miedo, sigue muriendo gente y el coronavirus existe y puede rebrotar".



De no prorrogarse el estado de alarma, Torres cree que "estaríamos abocados al caos", no solo España, sino otros países que están en una situación de confinamiento y que comienzan la desescalada con los mecanismos que solo el estado de alarma permite.



"Iríamos al caos, no sabríamos cómo podríamos salir de ello, no habría solución, eso lo tienen que pensar quienes pueden quejarse, si les parece, de que el Gobierno comete errores, pero someter eso a una votación que puede hacer que el estado de alarma decaiga es lo contrario de lo que se le pide a quienes están en el Congreso, que es tener sentido de Estado", ha aseverado.



Aunque ha valorado que la abstención que Coalición Canaria ha anunciado en esa votación no es un voto negativo, el presidente canario ha pedido a los nacionalistas que recapaciten de forma que "su voto pueda cambiar a afirmativo".



Sobre el impacto que la pandemia ha tenido en la economía de las islas por el cierre del turismo, su motor, Torres ha afirmado que el Gobierno regional que preside confía en que el próximo mes de julio el archipiélago pueda abrir su conectividad aérea con la península y que entre septiembre y octubre pueda empezar a recibir turismo internacional con plenas garantías de seguridad.



Al respecto, ha dicho que el Gobierno canario ya trabaja con los agentes implicados para que para entonces las personas que se suban a un avión que se dirija a Canarias hayan obtenido un resultado negativo en un test de detección de la COVID-19 al que, necesariamente, se han sometido antes de embarcar rumbo a las islas.



"Si eso fuera así, los aviones podrían venir con el máximo aforo porque no habría riesgo de contagio, en eso estamos trabajando con las aerolíneas", al estimar que en esos test rápidos y fiables en origen "pueden ser la solución" para la recuperación del turismo en Canarias.