Rosa Dávila: "No veo factible formar gobierno con NC, no con este Román Rodríguez sumiso a Madrid"

La vicepresidenta del Parlamento de Canarias y diputada por Coalición Canaria Rosa Dávila considera que no es factible un Gobierno en Canarias formado por CC y Nueva Canarias, al menos "no con este Román Rodríguez, sumiso a Madrid", ha dicho. En declaraciones a Radio Marca Tenerife, Dávila ha afirmado que, para ello, "necesitamos otro Román Rodríguez".

La ex consejera de Hacienda en el Gobierno de Fernando Clavijo ha levantado suspicacias respecto al actual Ejecutivo y ha mostrado sus recelos respecto a él: "Este Pacto de las Flores está lleno de desconfianza en todos los partidos. Habrá que ver cómo afrontan este pacto los cuarto partidos, aunque creo que no va a sobrevivir". Dávila, además, ha señalado una posibilidad: "Puede salir algún partido del pacto y gobernar en minoría".

Además, ha criticado que "el pacto fue una filigrana donde se inventaron cosas que no iban a cumplir. Vamos a darles tiempo para que se vea que este pacto, con las políticas que llevan, va a destruir empleo", ha augurado.

Sánchez "hace lo que le da la gana"

Respecto a la posible investidura de Pedro Sánchez, Dávila considera que "el escenario sigue muy abierto" y que "hay que dejar que el PSOE mire todas las posibilidades", aunque sentencia que Sánchez "se está equivocando no mirando a todo el arco del Congreso".

La exconsejera de Hacienda también opina que "lo más importante es que este país tenga una estabilidad necesaria para abordar unos presupuestos y decisiones muy importantes", pero añade que "Pedro Sánchez hace lo que le da la real gana y no te puedes fiar".

"No vamos a tomar ninguna decisión hasta ver qué Gobierno se va a crear y con qué garantías. Nuestros votos son fundamentales, pero en algo que sea estable y que no estalle en tres meses e ir a otras elecciones", ha opinado un día después de que Coalición Canaria y Nueva Canarias, con José Miguel Barragán y Román Rodríguez como representantes, se hayan reunido en Madrid con Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso para abordar la investidura de Sánchez. En esa reunión el PSOE transmitió a ambos partidos que sus votos serán necesarios en función de si se alcanza o no un acuerdo con ERC, unas conversaciones que, según Lastra, avanzan "a buen ritmo".