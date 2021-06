Sí Podemos afirma que en Canarias “la ciudadanía paga por depuración de aguas y agua potable y no hay ni una cosa ni la otra”

Manuel Marrero, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, ha asegurado tras el debate parlamentario que mantuvo con el consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, José Antonio Valbuena, sobre el estado de las aguas residuales en las Islas que “urge mejorar la red de saneamiento para evitar los vertidos directos al mar desde las viviendas, pues en estos momentos el volumen de aguas sin el tratamiento adecuado es muy elevado”.

Junto a ello, Marrero defiende apostar por el ciclo integral del agua y la economía circular, mejorando las actuales depuradoras y las redes de reutilización, puesto que “la ciudadanía canaria está pagando por depuración de aguas y por agua potable y no se produce ni una cosa ni la otra”.

“El agua es un bien escaso y caro, hasta el punto que nos cuesta hasta 300 veces más el agua embotellada que nos bebemos que si la bebiéramos potable del grifo”, insiste el portavoz parlamentario.

Para Sí Podemos Canarias, que defiende que “el acceso a agua limpia es un derecho humano”, la actual situación del estado de los vertidos de aguas residuales ha propiciado que hayamos sido persistentemente sancionados con multas millonarias por la Unión Europea” debido a que “en algunos municipios todavía no existe una red de alcantarillado”.

Por ello, y pese a que se aprobó por el Parlamento al final de la pasada legislatura, cree que la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático debe proceder “actualizar el mapa dinámico sobre la situación de los vertidos el censo” sobre la red de saneamiento y depuración de las Islas.

También Marrero ha recordado la actual situación de los emisarios submarinos, “que presentan roturas e incumple las normas en lo que se refiere a la distancia de 500 metros de la costa” y provoca que “las aguas residuales lleguen a nuestras costas, en las que nos bañamos”.

“Tampoco nuestro modelo es eficiente y sostenible, pues en algunos municipios hay unas pérdidas próximas al 70% en el transporte del agua, debido a que como hemos dicho muchas veces desde el grupo parlamentario, anteriores gobiernos no han invertido en mejoras de la canalización, emisarios submarinos y alcantarillado porque son obras que no se ven, están bajo tierra, y no dan votos”, afirma Marrero.

Asimismo, y frente a métodos de depuración basados en altos costes de mantenimiento usando combustibles fósiles, desde Sí Podemos Canarias se continúa defendiendo “que en medianías se apueste por la depuración natural”, ya que este sistema tiene un nulo coste energético, bajos costes de implantación, elevada autonomía de funcionamiento, ausencia de malos olores, y posibilidad de reutilización de los productos generados.