El presidente canario muestra su “voluntad absoluta” de acabar la legislatura y no adelantar elecciones

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mostrado este miércoles su "voluntad absoluta" de agotar la Legislatura y no adelantar las elecciones porque "hace falta estabilidad" para garantizar la salida de la crisis del archipiélago.

En una entrevista concedida a Radio Club Tenerife ha indicado que el Pacto de las Flores ha aprobado ya tres presupuestos autonómicos y la estabilidad "ha quedado demostrada" tanto a nivel interno como públicamente.

No obstante, no ha ocultado que "hay diferencias" porque el Ejecutivo lo conforman cuatro formaciones políticas distintas pero ha dejado claro que no es partidario de utilizar "mecanismos electoralistas para beneficio particular" y convocar los comicios si las encuestas van bien para tratar de obtener más diputados.