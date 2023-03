Los chefs y productos de Gran Canaria conquistan el paladar y conocimiento del Basque Culinary Center

El martes 28 de febrero se celebró la cena que dio pistoletazo de salida a las dos jornadas donde, como reza el nombre de la acción, los sabores de Gran Canaria tomaron los mandos de los fogones y las aulas del Basque Culinary Center a través de una acción impulsada por la Consejería de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, a través del programa Gran Canaria Me Gusta.

Dicha cena tuvo como invitados al jugador de la Real Sociedad, ex de la UD Las Palmas y bodeguero grancanario, David Silva, que acompañó a la expedición durante el cocktail previo y entró en las cocinas para saludar a los cocineros grancanarios y estudiantes que ayudaron a la expedición de cara a la celebración de la cena, donde ya se ausentó por tener que entrenar al día siguiente con el equipo donostiarra. Antes de eso no dudó en declarar que “como grancanario no puedo sentir más que orgullo viendo como mi isla puede venir al Basque Culinary Center a ofrecer lo mejor de su gastronomía, seguro que va a salir todo de maravilla porque en la cocina también han demostrado ser un equipo de Primera División”, comentaba con el consiguiente rubor de la expedición desplazada a tal respecto.

La cena contó con una mesa presidencial compuesta por Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary Center, por parte del Cabildo de Gran Canaria acudió el irector de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Gabella, que “excusó la no presencia de la Consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, pero sin cuya implicación y vinculación, nada de esto hubiera salido adelante”.

A nivel gastronómico la cena contó con la presencia de Paulo Airaudo, el chef que ha conseguido en un tiempo récord 2 Estrellas Michelin para su Restaurante Amelia ubicado en la playa de La Concha,, la directora de la sección gastronómica Culinary Zinema del Festival de Cine de San Sebastián, Lucía Olaciregui, o los hermanos Hilario y Eusebio Arbelaitz, del Restaurante Zuberoa, emblemas de la cocina vasca y patronos del Basque Culinary Center, los cuales son unos enamorados de Canarias y no han parado de recibir reconocimientos y homenajes tras cerrar este templo de la cocina vasca con más de medio siglo de vida para disfrutar de una más que merecida jubilación.

Al terminar la cena, Hilario confesaba con brillo en los ojos que “más que una cena ha sido un viaje a Gran Canaria, donde tengo uno de mis mejores amigos como es Ignacio Bernaldo de Quirós y que siempre que voy a quedarme en su hotel, me lleva a comer por la isla. Los platos que han preparado estos jóvenes cocineros, así como los vinos, quesos, café y la sidra, que no había probado antes, me dan ganas de ponerme a cocinar allí, pero después pienso cuanto trabajo es y se me quitan”, contaba entre risas. A su vez su hermano Eusebio, que llevó la sala y la bodega de Zuberoa confesaba que “en nuestras vacaciones anuales siempre nos hemos ido a Canarias con la familia, ahora cuando vaya, no voy a dudar en visitar estos dos restaurantes, porque si aquí nos han dado de comer tan bien, cómo lo harán en su propia casa”.

La cena consistió en dos platos elaborados por Jennise Ferrari con la caballa y el cochino negro como ingredientes principales, mientras que Abraham se decantó por una jarea de vieja y su ya mítica garbanzada para concluir con la higuera de Aser Martín y sus pettis en los postres. Como previos, los quesos elegidos fueron La Gloria, El Caideros, Cortijo de Pavón, La Caldera y Altos de Guía por lo que el viaje por toda la isla y tipologías de quesos con las leches de cabra, vaca, oveja y DO Flor de Guía.

Para maridar con los quesos se contó con la Sidra Niebla mientras que con los diversos platos los vinos elegidos fueron el Tamerán Malvasía Volcánica, Lava Finca Las Arbejas y Agala Dulcelena, con el imprescindible café de Agaete Finca La Laja, como buchito final de un menú que elaboraron entre los cocineros grancanarios junto a la imprescindible ayuda del equipo de estudiantes de segundo grado que capitaneado por Joan Campillo demostraron estar más que a la altura de un reto así. Como bien reconocieron Jennise, Abraham y Aser, “hoy el gran mérito de que todo haya salido hay que reconocérselo a los estudiantes que con su interés, pasión y esfuerzo han hecho que todo ruede como si estuviéramos en casa, por no decir que mejor”, sacando las risas y el aplauso del más de medio centenar de asistentes a la cena entre los que se encontraban prensa especializada, amantes de la gastronomía vasca y también algunos canarios que viven o estudian incluso en el Basque Culinary Center.

Las jornadas de Gran Canaria tuvieron su cénit en las masterclass celebradas en el Auditorio Principal del Basque Culinary Center para más de un centenar de alumnos de segundo grado donde se contaban 18 nacionalidades diferentes y gente de todas las comunidades de nuestro país. Quien les escribe tuvo el honor y privilegio de poder llevar las ponencias trazando un hilo conductor entre las mismas, que se vieron en directo por el streaming del Basque Culinary Center, pero que además fueron grabadas y que próximamente se subirán al canal Youtube de la escuela vasca y quedarán a disposición abierta de más de 500.000 de seguidores que suman entre todas sus redes sociales.

Tras la apertura que protagonizó Alex Beitia, director académico del BCC y la intervención de Juan Manuel Gabella, el escenario lo tomaron por orden de aparición, Jennise Ferrari del Restaurante Qué Leche, Victor Lugo por la Finca La Laja, el maestro quesero Isidoro Jiménez, los chefs Abraham Ortega y Aser Martin para concluir con los vinos de Gran Canaria elegidos por David Goshn.

Esta acción ha sido creada, coordinada y ejecutada a tres manos entre la Consejería de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, el Basque Culinary Center y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, con Ramón Redondo y Eugenio Sánchez, Presidente de Comercio Interior de la propia asociación y que se mostraba “muy feliz por el resultado obtenido no solo en el día de hoy sino en la trayectoria que el Cabildo y la Cámara hemos llevado a cabo en los últimos años formando un tándem perfecto para apoyar a la gastronomía de la isla, a su promoción y a la comercialización del producto local. Y cuando lo hacemos, con acciones como estas, se convierte en una ayuda o en un paso más que no hace más que afianzar el trabajo realizado y el camino que queda por recorrer”.

Tras las dos jornadas, la expedición grancanaria y el equipo del Basque Culinary Center compartieron un almuerzo de confraternización en el espacio LABe Restaurante ubicado en la quinta planta del Edificio Tabakalera donde el producto local sirvió como homenaje en este caso a todos los que tuvimos la suerte de formar parte de estas jornadas que ya quedarán para la historia y que confiamos en que se puedan repetir en años posteriores visto el éxito e interés que causaron las mismas.

