La candidatura expulsada de las elecciones del Colegio de Médicos de Las Palmas demanda a la Junta Electoral

La candidatura expulsada de las elecciones del Colegio de Médicos de Las Palmas, encabezada por el médico Luis Miguel Pérez, ha demandado a la Junta Electoral por no permitir, a su parecer, "el funcionamiento democrático de la institución".

Según expresa Pérez en un comunicado, con la expulsión de su candidatura se "han cargado las elecciones y con ello el derecho de los colegiados a votar y elegir". Así mismo, apunta que la Junta Electoral también ha suprimido el recurso de reposición que figura en los estatutos, enviándoles directamente al contencioso.

Como rememora, su candidatura fue rechazada "por no reconocérsele la firma de uno de los candidatos", algo que entiende que era sencillo de solucionar dado que toda la plancha está compuesta por médicos pertenecientes al Colegio de Las Palmas y, por tanto, son perfectamente identificados y localizados, de tal manera que comprobar cualquier extremo de cualquiera de esos candidatos está al alcance de la Junta Electoral y de varias maneras.

"Desde el comienzo del proceso empezamos a ver cosas raras. Los plazos no se cumplían, se iban postergando, con el consiguiente perjuicio para la fase de campaña que se iba acortando. No sabemos de nadie que se haya enterado de cuándo, dónde, ni cómo se constituyó la Junta Electoral", subraya Pérez en su escrito, que también denuncia que la junta directiva reelegida celebró numerosos actos colegiales "en pleno periodo de campaña, actos que se podían celebrar en cualquier otra fecha y habían sido colocados todos antes de las elecciones, de finales de marzo a finales de abril".

Esto choca, recalca Pérez, con que la Junta Electora le prohibiera a su candidatura presentarse ante los jefes de servicio del Hospital Doctor Negrín cuando comenzara la campaña alegando que está prohibida "cualquier acción relacionada con la campaña hasta que se abriera el periodo electoral".

Firmas rechazadas

Así mismo, Pérez señala que la Junta Electoral rechazó nueve de las 20 firmas presentadas cuando a la otra candidatura "se las reconoció todas".

"Ante el cariz que estaba tomando la cosa decidimos que los nueve afectados de las firmas se personaran en la sede colegial a ratificar que las declaraciones presentadas eran suyas, pero la Junta me conmina a que no se personen los colegiados en el colegio y que sea yo quien les curse sus declaraciones, con lo que volvíamos a estar a expensas de que aceptaran o no las firmas", aclara, siendo rechazada una de ellas y por tanto, dejando solo como válida la candidatura ganadora, la de Pedro Cabrera.

Pedro Cabrera fue reelegido este martes como presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, cargo en el que lleva desde el año 2006.