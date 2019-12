El consejero de Obras Públicas dice que el alquiler vacacional desplaza a la población en Canarias

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, ha explicado este viernes que se ha observado que el alquiler vacacional y los altos precios de la vivienda han producido que la población se haya ido de determinados barrios de Canarias.



Sebastián Franquis, tras reunirse con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), ha asegurado que en zonas del sur de Tenerife o de Las Palmas de Gran Canaria el alquiler vacacional ha incidido en los precios de las viviendas.



En islas como Fuerteventura y Lanzarote es "un problema de primera magnitud" ya que el acceso a la vivienda de alquiler es "prácticamente imposible", ha añadido el consejero.



Asimismo, Franquis ha señalado que es un problema real que afecta no solo a las zonas turísticas sino al conjunto de la zonas residenciales y metropolitanas.



El consejero ha indicado que esta situación requiere una respuesta por parte de las administraciones públicas, donde el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos tienen capacidad legal para regular este tipo de alquileres.



La presidenta de Fecam y alcaldesa de Candelaria, Concepción Brito, ha puesto como ejemplo que en su municipio "no hay acceso al alquiler porque no hay oferta de viviendas" y los precios se han incrementado de una manera "muy importante".