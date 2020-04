Plan canario de desconfinamiento: salidas por horas y colectivos a partir del 27 de abril y primeras reaperturas turísticas en mayo

Lluís Serra-Majem, portavoz del comité científico que asesora al Gobierno de Canarias durante la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus, ha asegurado este miércoles que la propuesta de desconfinamiento sobre la que aún se trabaja, pendiente de “algunos flecos por perfilar”, plantea la posibilidad de que la ciudadanía de las ocho islas pueda comenzar a salir a partir del próximo lunes 27 de abril a la calle en un proceso de desescalada gradual, con delimitación por franjas horarias y colectivos. “Queremos que los niños tengan su espacio, que los adultos mayores tengan el suyo, que las personas más vulnerables tengan el suyo… Que se vayan beneficiando progresivamente de la posibilidad de hacer ejercicio, de exponerse al sol, de romper esta monotonía”, ha manifestado el catedrático de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULGPC) en una entrevista en Canarias Radio.

Serra-Majem ha descartado así una de las hipótesis que se barajaban, que el desconfinamiento en las Islas comenzara por las islas que no han contabilizado ningún positivo por COVID-19 durante esta crisis (La Graciosa) o que llevan semanas sin hacerlo (El Hierro o La Gomera). La salida será conjunta y por fases, ha dicho el portavoz del comité científico, que entiende que sería un error “tardar en abrir” determinadas actividades económicas, igual que lo fue “tardar en cerrarlas” cuando comenzaron a detectarse los primeros contagios en Canarias, comunidad que, a pesar de haber registrado el primer caso, en la isla de La Gomera, sigue siendo la que presenta una menor incidencia del coronavirus de entre todas las regiones españolas.

El catedrático de la ULPGC ha precisado que en el escenario planteado por Canarias no se habla de fechas o de semanas, sino de fases. En relación con una de las actividades que más preocupa en las Islas, el turismo, motor de la economía en el Archipiélago, Serra-Majem ha señalado que la desescalada dependerá del propio sector, pero ha aventurado que ciertos hoteles o apartamentos podrían abrir en mayo siempre que tuvieran la capacidad y el personal para ello. Lo que sí ha descartado es que todos los establecimientos turísticos puedan reanudar su actividad “a la vez” el próximo mes. Para ello habrá que esperar por lo menos hasta julio, ha dicho el portavoz del comité científico, que ha insistido en la necesidad de controlar los accesos a los puertos y aeropuertos para evitar un retroceso en la contención del virus.

La propuesta canaria de desconfinamiento, cuyo documento final aún debe ser debatido en el Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias presidido por Ángel Víctor Torres antes de ser elevado al Gobierno central para su aprobación, también defiende que se permita el acceso a las segundas residencias a partir de la próxima semana. “No tiene sentido que para ir a cuidar un huerto tengamos dificultades. No puede ser que te arriesgues a que una multa de 600 euros por ir a ponerle un poco de millo a las gallinas”, ha indicado Serra-Majem, que también ha avanzado que, de ratificar el Gobierno central el plan canario, los ciudadanos podrán ir a las playas o las piscinas en zonas turísticas, siempre con las debidas precauciones, a partir de mayo. Los restaurantes también podrían abrir a lo largo de este mes con ciertas condiciones. “Más difícil” es que lo hagan los bares, los locales de ocio nocturno o cualquier espacio donde se pueda concentrar más de 50 personas, ha añadido.

Serra-Majem también se ha mostrado crítico con algunas de las decisiones adoptadas por el Gobierno español. “A veces parece que no hay una decisión clara, hay dudas, no se sabe muy bien qué hacer”, ha dicho a propósito de la rectificación sobre el desconfinamiento de los menores de hasta 14 años, que primero se limitó al acompañamiento a adultos en actividades declaradas esenciales, como ir al supermercado o a la farmacia, y posteriormente, tras las críticas generadas, se amplió a los paseos al aire libre. El portavoz del comité científico defiende que el proceso de desescalada debe dar respuesta a las diferentes realidades que están viviendo los territorios. En este sentido, ha apuntado que en el conjunto de España se están registrando unos 4.000 casos de coronavirus al día, de los que, por población, a Canarias le corresponderían unos 200. Sin embargo, el ritmo de nuevos positivos en las Islas en los últimos días no llega ni a 20.

“Es muy improbable que cuando esos territorios inicien el desconfinamiento tengan los mismos casos que nosotros. Tendrán muchos más. Canarias está en una situación óptima desde hace mucho tiempo”, ha reiterado el catedrático, que también ha reclamado un trato diferencial para las encuestas epidemiológicas, un mayor tamaño muestral para los estudios de seroprevalencia que permitirán calcular qué porcentaje de la población ha pasado la enfermedad.

Serra-Majem ha atribuido los buenos datos de Canarias en la lucha contra la COVID-19 a su condición insular, unida al cierre de los accesos, a su clima y también a la escasa incidencia del virus en los centros sociosanitarios. El portavoz del comité científico ha recalcado que en las Islas la proporción de mayores en residencias es muy inferior a la de la media española, tres veces menos que en Catalunya, por ejemplo. “Hemos sabido proteger a nuestros mayores, tanto en las residencias como en las casas. ¿Cuánto tiempo hace que los nietos no ven a sus abuelos? Y ha sido casi voluntario, no ha hecho falta ni decirlo. Los hemos tenido protegidos”.

Sin presiones para la desescalada

El experto ha negado haber recibido presiones desde el ámbito político, empresarial o sindical para acelerar el proceso de desescalada. “Sobre el 8 y el 13 de marzo sí que percibí desde el sector turístico cierto ánimo de quitar hierro al coronavirus. Fue minoritario dentro del sector, pero no fue muy positivo, y es lógico porque es la actividad principal y uno de cada cuatro canarios trabaja en el turismo. En aquel momento sí detecté algunas presiones para minimizar el riesgo, pero ahora para nada se está presionando ni al comité ni a nadie”.

Serra-Majem ha elogiado la “espectacular” respuesta ofrecida por los empresarios turísticos para evacuar a 300.000 personas. “Era muy complicado, fue un gran éxito en medio del caos y nos enseña que en un futuro se puede manejar perfectamente bien la actividad turística con un grado de seguridad muy alto, nos sirve de aprendizaje para saber cómo se debe afrontar la reapertura de la actividad turística, ha manifestado.