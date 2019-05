Rosa Aguilar y Gloria Rojas se disputarán el rectorado de la Universidad de La Laguna en una segunda vuelta

La catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar, cuya candidatura al rectorado del centro académico ha sido la más votada en las elecciones de este lunes con el 48,2% de los votos, se disputará el puesto en una segunda vuelta con la catedrática de Derecho del Trabajo, Gloria Rojas, el próximo 28 de mayo.



Rojas obtuvo el 27,1% de los votos mientras que la tercera candidata, la catedrática de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Pino Caballero, que consiguió el 24,7% de los votos ha quedado fuera de este proceso electoral-



Los Estatutos de la Universidad establecen que, en caso de que ninguno de los candidatos supere la mayoría absoluta de los votos, debe haber una segunda vuelta con las dos listas más votadas.



Un total de 5.423 personas han participado en los comicios de la institución, de un censo total de 22.187 personas: 3.633 alumnos (de 19.520 totales), 813 docentes permanentes (de 1.037), 491 no permanentes (de un total de 753) y 689 personas en personal administrativo y de servicios (877 miembros totales).



Además, los sectores del PAS (con un 78,56%) y el personal docente e investigador permanente (78,4%) resultaron los más participativos, seguidos por el PDI sin vinculación permanente (65,2) y el alumnado, muy alejado, con apenas un 18,6%, según datos aportados por la Universidad.



Rosa María Aguilar ha ganado en todos los sectores de la institución, especialmente en el de personal de administración y servicios, donde alcanzó un 66,2% de los votos, y casi una mayoría de estudiantes (49,6%) también la prefirió.



Aguilar también resultó la lista más votada en el PDI con vinculación permanente y sin vinculación, con prácticamente los mismos puntos porcentuales (44,6 y 44,2%, respectivamente).



Según los Estatutos de la institución, el voto a estos comicios se pondera de modo que el voto de los docentes permanentes valga un 51%, el de los docentes no doctores o sin vinculación permanente un 9%, un 30% el de los alumnos y un 10 el del PAS.



El presidente de la Comisión Electoral General y catedrático de Derecho Tributario de la ULL, Alberto Génova, ha incidido en que la ponderación del voto en cada uno de los colectivos que forman la Universidad tiene su “fundamento” en lo que es efectivamente la institución, es decir, personal docente vinculado de forma permanente y personal de administración y servicios (PAS).



“Lo que nos tendríamos que plantear es cómo a un sector cuya ponderación del voto es del 30%, y luego es que menos porcentajes de votación tiene. La ponderación de voto del alumnado triplica al del PAS. Y ese PAS es un elemento esencial en el funcionamiento de la Universidad que, además, puede estar cuarenta años en esta casa”, ha subrayado Génova.



En cuanto a la participación, Alberto Génova, ha criticado la baja participación del alumnado, una tendencia que, ha apostillado, se repite “en todas las elecciones”.



Por lo demás, para el catedrático la campaña y la jornada de hoy han transcurrido con normalidad: “el hecho de que no haya intervenido la Comisión General Electoral es una señal de que no ha pasado nada”, ha rematado.



La candidata Gloria Rojas votó en la Facultad de Derecho, y Pino Caballero y Rosa María Aguilar en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, dos de las 19 mesas electorales que la Comisión Electoral dispuso durante este lunes.