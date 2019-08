Ryanair se irá de Canarias para protegerse de un Brexit "abrupto" si no hay "garantías" desde el Gobierno regional, según el sindicato USO

El secretario de organización de la sección sindical de USO en Ryanair, Jairo Gonzalo, ha asegurado este lunes que si no existe algún tipo de “compromiso” o de “garantía” por parte del Gobierno de Canarias, Ryanair preferirá “dar el paso” y “abrirse” a nuevos mercados para protegerse de un posible Brexit “abrupto”.



Actualmente, el cincuenta por ciento de las rutas desde Canarias son a Reino Unido, con lo cual, “si Ryanair no recibe ningún tipo de compensación económica, la empresa dará el paso con Israel, Marruecos, Ucrania y sobre todo Malta, que es la prioridad de la empresa”, ha aseverado Gonzalo, en declaraciones a los medios.



El secretario ha alertado de la necesidad de realizar una “estrategia coordinada” para combatir la “incertidumbre” y “mitigar el miedo a reservar” de los turistas británicos, en donde se combinen ayudas económicas con campañas de promoción de Reino Unido, vuelos económicos e incluso una reducción de los precios de los alquileres de vivienda vacacional y de las plazas hoteleras.



“Actualmente tenemos la ayuda del 75 por ciento de descuento para residentes que hace que los vuelos sean competitivos y vayan prácticamente llenos. Pero los vuelos internacionales no tienen ayudas, y si no se lleva a cabo una estrategia coordinada, nos vamos a ver en un problema, no solo Ryanair, sino Canarias”, ha agregado.



El representante sindical ha recalcado que el cierre de las bases no solo reducirá la conectividad del archipiélago, “pues unas 5.200 plazas diarias se quedarían sin cubrir”, sino que afectará significativamente al empleo y al turismo de Canarias.



“Y ya no son solo los 200 empleos directos entre tripulantes de cabina, copilotos y comandantes, sino la afección sobre los empleos indirectos: el personal de tierra, el personal de rampa, de limpieza y de catering, además del resentimiento del propio comercio interno del aeropuerto”, ha apuntado.



En relación a la conectividad, Gonzalo ha recordado que frecuencias “tan importantes” como las de Sevilla, Madrid y Barcelona desaparecerán sin ser sustituidas, y que se perderán, además, “conexiones únicas”, como la Tenerife–Santander y Tenerife–Vitoria, “que solo las opera Ryanair”.



Durante el verano, en Tenerife operan cuatro aviones, una cifra que asciende hasta ocho con la llegada de la temporada escandinava, y hasta nueve con la campaña de navidades.



“Estamos hablando de que en pleno mes de diciembre Tenerife tendría que tener operando nueve aviones, pero todo eso ahora mismo está en el aire porque evidentemente la empresa no va a invertir en ese despliegue invernal sabiendo que el ocho de enero cerrará sus bases”.



La campaña escandinava “corre peligro”, además, por la amenaza de cierre de Norwegian, que tiene previsto cerrar sus bases en Gran Canaria y Tenerife en noviembre, “y como se cierren las dos, olvidémonos del mercado escandinavo, que es el principal mercado de Canarias en el invierno”, ha alertado Gonzalo.



Al respecto, la compañía irlandesa alega que no dispone de suficientes aviones para el próximo verano, motivo por el necesita sacar aeronaves de sus bases menos rentables, entre las que se encuentran los dos aeropuertos canarios, y el Aeropuerto de Faro, en el sur de Portugal.



“¿Quiere esto decir que Ucrania es más rentable que nosotros? Pues sí, porque no les cobran tasas aeroportuarias y les están dando subvenciones para empezar a volar. Así que, o hay un compromiso público o las conexiones van a buscar protegerse del mercado británico y alejarse de Canarias y de Faro". ha concluido.