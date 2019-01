UGT exige medidas contra las "continuas agresiones" a los vigilantes de seguridad

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha pedido al ministro del Interior que adopte medidas concretas para disminuir las "continuas agresiones" a los vigilantes de seguridad en lugares de pública concurrencia como "el Metro, Renfe o estadios de fútbol". El sindicato denuncia la "pasividad de las empresas, tomadores de la prestación de servicios y del propio Ejecutivo".

Esta misma semana, un vigilante de seguridad resultó herido en Las Palmas de Gran Canaria tras ser agredido por una mujer a las puertas de un conocido establecimiento en el centro comercial Las Arenas. Según se puede observar en las imágenes difundidas en las redes sociales, los hechos se desencadenaron después de que saltaran las alarmas antirrobo a la salida de la tienda. La mujer, que fue detenida por robo con violencia, insultó a los vigilantes que la retenían y agredió a uno de ellos en la cabeza, provocándole una herida de la que brotaba abundante sangre.

UGT viene denunciando, dentro de su campaña A mí quién me protege, la escalada de agresiones sufridas por vigilantes de seguridad durante el desempeño de sus funciones.

"Resulta lamentablemente habitual observar como vigilantes de seguridad prioritariamente en lugares denominados de pública concurrencia son agredidos con total impunidad, sin que empresas, usuarios de seguridad y el propio Ejecutivo tomen ningún tipo de decisión ante las constantes reuniones y peticiones al respecto realizadas desde UGT", expone en un comunicado.

El sindicato propone mejorar "mediante vía reglamentaria y en forma global" las medidas de protección para este colectivo en lugares públicos, así como reforzar la colaboración entre la seguridad pública y privada. Unas actuaciones que, a su juicio, deben ponerse en marcha "sin más dilación" y "sin esconderse en el ámbito competencial o seguir dando calladas por respuesta".

UGT alcanzó en recientes fechas acuerdos puntuales para mejorar los equipos de autoprotección para vigilantes de seguridad dispuestos en el estadio Wanda Metropolitano y en el Metro de Barcelona, pero esta situación "debe verse ampliada desde el Ejecutivo obligando a empresas y usuarios a introducir elementos de autoprotección que en forma obligatoria deban ser dispuestos para reducir el riesgo".

UGT considera que se deben introducir además "operativos claros de mayor colaboración entre el ámbito público y privado para, conjuntamente, reforzar la seguridad en aquellos puntos denominados calientes que son ampliamente conocidos por las partes y que hasta la fecha no son atendidos en forma adecuada".

El sindicato insiste en la "necesaria implicación de las partes" para resolver una situación "en aumento y que en ocasiones pone en riesgo ya no la integridad física de los vigilantes de seguridad, sino la propia vida de los mismos". UGT pedirá responsabilidades a las partes (empresas, clientes y Ejecutivo) sin descartar movilizaciones en el territorio nacional en el caso de no ver atendida esta reivindicación.