El alumnado que cambie de etapa podrá volver a los centros desde el 1 de junio para hacer un seguimiento de su trayectoria académica

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este domingo que las clases en los centros educativos continuarán de forma telemática con carácter general hasta fin de curso, excepto en el caso de los alumnos que cambian de etapa, que podrán ser citados de forma individual para seguimiento desde el 1 de junio.

"Las clases seguirán de manera telemática hasta que acabe el curso, que será el 19 de junio", y "a partir del 1 de junio, y preferiblemente los alumnos que terminan etapa, previa cita, será convocados de manera individual a los centros y, por supuesto será voluntario, para hacer un seguimiento de su trayectoria académica", ha explicado Torres en la rueda de prensa tras la reunión de los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno central.

En cuanto a los centros de infantil, los públicos no van abrir aunque se está elaborando un protocolo para las escuelas infantiles privadas que decidan hacerlo, según han indicado fuentes de la Consejería de Educación.

Mientras, en el conjunto de España, los territorios que pasan este lunes 25 de mayo a la fase 2 de la desescalada, y que abarcan al 47 por ciento de la población española (22 millones de habitantes), podrán iniciar una apertura parcial de los centros educativos, aunque la 'vuelta al cole' no se producirá hasta el mes de septiembre.

En todo caso, será una apertura desigual en función de las comunidades autónomas, algunas de las cuales prevén que los alumnos que quieran regresar a clase lo hagan con cita previa. La mayoría de autonomías descarta la vuelta de menores de 0 a 6 años.

El Gobierno establece por Real Decreto que las administraciones educativas competentes podrán disponer la "flexibilización" de las medidas educativas y la reanudación de las actividades presenciales no universitarias, aunque sin especificar medidas concretas. Las actividades educativas podrán mantenerse a distancia y 'on line'. También prevé la apertura de academias y autoescuelas con un tercio del aforo.

Educación remitió una guía de prevención e higiene a las autonomías en la que recomienda priorizar espacios al aire libre, optimizar aulas y otros espacios y organizar la distribución para que mantener una distancia de seguridad de 2 metros.

No se recomienda guantes en los colegios, sí mascarillas higiénicas, a poder ser reutilizables, en caso de que no se pueda asegurar una distancia interpersonal. La mascarilla será obligatoria en el transporte escolar. Además, las familias deberán realizar la toma de temperatura al alumno todos los días antes de salir de casa para ir al centro educativo. No podrán acudir alumnos con síntomas o en cuarentena y en caso de detectarse en el centro, deberán ser aislados.

Una vuelta coordinada entre comunidades autónomas

Durante la reunión interterritorial, Torres ha pedido a Sánchez una conferencia de presidentes autonómicos para abordar el tema de la Educación y conseguir una vuelta a las aulas que sea que sea común y esté coordinada entre todas las autonomías.

"Sería bueno en el ámbito educativo que todas las CCAA tuviésemos los mismos parámetros para reiniciar o preparar el curso 2020-21", observó.

Además, Torres explicó que a lo largo de este domingo se publicará una orden en el Boletín Oficial de Canarias para definir los pasos a los que tendrán que atenerse los centros educativos hasta fin de curso.