Seis datos importantes en el Día Internacional de las Personas Zurdas

Hoy, 13 de agosto, se celebra el Día Internacional de las Personas Zurdas, un colectivo que constituye una parte minoritaria de la sociedad, el 10%, ni mejor ni peor. Simplemente son personas diferentes, con mayor habilidades para unas cosas y menores para otras. Solo conseguir que sean vistos así, como diferentes y que se les permita serlo, sin obligarles a cambiar lo que la naturaleza les ordena, ya sería un logro muy importante.



1. ¿Cuántas personas zurdas hay en el mundo?

Aproximadamente el 10% de la población es zurda. No hay ahora más zurdos que antes. Lo que ocurre es que en el pasado se tendía a reprimir la utilización de los miembros izquierdos entre las personas, fundamentalmente los niños, por razones que comentaremos más adelante. Pero el Paleolítico se ha podido comprobar que entre el 10 y el 13% de la población es zurda. Así, en las pinturas rupestres encontradas cerca de Altamira, en Santander, se ha podido comprobar que en las paredes de las cuevas donde vivían los habitantes de entonces, el 10% de las manos pintadas correspondían a zurdos. Tal y como puede apreciarse en la imagen.

2. ¿Por qué se es zurdo?

Se nace zurdo. No es una elección propia ni de los padres. Existe un gen localizado en el cromosoma 2 que parece condicionar el desarrollo de la corteza cerebral y la jerarquización de un hemisferio cerebral sobre el otro. Dicho de otra manera, todos los humanos tenemos dos hemisferios cerebrales, pero uno predomina sobre el otro. Es lo que se llama lateralización. En los zurdos predomina el hemisferio derecho sobre el izquierdo y en los diestros ocurre justamente al revés. La razón por la que esto se produce es desconocida. Todo lo que es sensibilidad y motilidad está representada en ambos hemisferios por igual, pero hay algunas actividades que predominan en un determinado hemisferio. Así por ejemplo, las actividades relacionadas con el cálculo, la lógica, el razonamiento y la escritura están representadas en el hemisferio izquierdo (el que predomina en los diestros). En cambio, el sentido musical, la orientación espacial, el sentido del arte están localizados en el hemisferio derecho (el que predomina en los zurdos).

3. ¿Es malo ser zurdo? ¿Debemos corregirlo?

En absoluto. Ni es bueno ni malo ser zurdo o diestro. Son variantes de la normalidad. No es ninguna enfermedad. Y por lo tanto, no debe corregirse. Es un grave error obligar a los niños y a las niñas a utilizar su mano derecha cuando la naturaleza les pide que utilicen la izquierda. No se les ayuda en nada y al contrario, entre los niños y niñas zurdos que han sido obligados a escribir con la mano derecha se ha descrito que hasta el 30% pueden desarrollar una tartamudez o en una dislexia. No debe prohibírseles utilizar su mano dominante, ni siquiera “sutilmente”, “poco a poco” , “sin que se den cuenta”. Hoy en día, los profesores conocen este hecho y en la escuela existe una tolerancia total hacia los zurdos.

Imagen de la Orquesta Filarmónica de Viena, una de las de más prestigio del mundo, en la que se observa que no hay ni un solo instrumentista que toque su instrumento como lo haría un zurdo. Cedida a Canarias Ahora

No ocurría así en el pasado, cuando ser zurdo estaba mal considerado. Desde la antigüedad ha habido siempre una notable animosidad y animadversión a todo lo que implica el término zurdo. Así, en inglés, el zurdo es “lefty”, derivado de la palabra “left” que además de izquierda que también significa abandonado. En cambio, “right”, además de derecha significa correcto. En francés, al zurdo se le llama “maladroit” (mal diestro). En italiano al zurdo se le denomina “mancino” que además de zurdo significa injusto, malicioso, incorrecto. En español, si se es diestro se es hábil, pero si se es siniestro…. En chino, el término “zurdo” indica “desacuerdo”. En España, el término zurdo contrariado se utiliza para calificar a un individuo naturalmente zurdo, pero que se le ha obligado a utilizar su mano derecha. Y así prácticamente en todos los idiomas, lo correcto es lo derecho, lo incorrecto es lo izquierdo.

Todas las religiones han aportado su grano de arena a la estigmatización del lado izquierdo. Así, en la cristiana, el ladrón bueno fue crucificado a la derecha de Cristo, mientras que el malo lo fue a su izquierda. En el Apocalipsis se indica que el Señor, al final de los tiempos, separará las ovejas, poniendo las buenas a la derecha de Dios y las malas a su izquierda. En la musulmana, el ayatolá Jomeini, en el año 1979 arengaba a sus seguidores en su lucha por derrocar al entonces Sha de Persia diciéndole que estaba señalado por el diablo. La razón: su hijo mayor era zurdo.

4. ¿Los zurdos son más inteligentes o más torpes que los diestros?

Se ha descrito de todo, en un sentido y en otro. Lo cierto es que las personas zurdas no tienen por qué ser más inteligentes que las diestras ni tampoco al revés. Cada una tiene sus habilidades, que vienen favorecidas por el hemisferio dominante. Así, el zurdo estará mejor predispuesto para desarrollar aquellas actividades que se encuentran localizadas en el hemisferio derecho, el dominante en los zurdos, como la habilidad musical, el sentido artístico, la imaginación y la intuición (Figura 2). Por ello en el mundo del arte, el cine, el teatro, el espectáculo, etc. existe una mayor proporción de zurdos, mientras que en el hemisferio izquierdo se encuentra el lenguaje hablado, el razonamiento, la escritura. Los diestros son mejores oradores y escritores. Los zurdos son más imaginativos. Lo cierto es que juntos harían un buen equipo, pues las ideas de los zurdos serían mejor realizadas y llevadas a cabo por un diestro. Podemos aceptar que los zurdos sean más creativos y no solo por el hecho de que su hemisferio dominante les facilita este hecho, sino porque han tenido que arreglárselas para sobrevivir en un mundo hecho por y para los diestros.

Representación en el cerebro de algunas actividades, localizadas unilateralmente. El hemisferio izquierdo es el que predomina en el diestro y viceversa.

5. Algunas curiosidades sobre los zurdos

Es curioso que de los últimos 50 presidentes de los Estados Unidos, el 50% han sido o son zurdos, entre ellos Bill Clinton, Barak Obama o George Bush padre, cuando, como comentábamos al principio, la proporción de zurdos en la población general es del 10%. Lo mismo se ha observado en la carrera espacial. Aproximadamente el 30% de los astronautas del programa Apolo (con el que llegamos a la Luna) eran zurdos. Los dos primeros astronautas que pisaron nuestro satélite, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, son zurdos. En algunos deportes, ser zurdo constituye una ventaja, como ocurre en el boxeo o en el béisbol. En el balonmano, los zurdos son muy cotizados. Siendo la habilidad musical uno de los campos en los que destacan los zurdos, es curioso que en la música clásica no hay ni una sola orquesta famosa en la que un solo de sus violinistas u otros instrumentos de cuerda toque su instrumento como lo haría un zurdo (Figura 3). Probablemente, a muchos de ellos se les ha obligado a tocar su instrumento al revés de cómo le pide su naturaleza.

6. Algunos zurdos famosos a lo largo de la historia son o han sido zurdos:

Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Charles Chaplin (Charlot), Mozart, Beethoven, Jimi Hendrix, Paul McCartney, Ringo Starr, Bruce Willis, Tom Cruise, Whoopi Goldberg, Robert De Niro, Lady Gaga, Marilyn Monroe, Barek Obama, Bill Clinton, Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Iker Casillas, Steven Spielberg, Aristóteles, Vincent Van Gogh, Napoleón Bonaparte, Keanu Reeves, Julia Roberts y Michael Connelly

Manuel Sosa Henríquez Catedrático de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

(Y zurdo)