Medio centenar de personas se manifiestan contra el ‘arboricidio’ al grito de "Tejeda no se vende, se defiende"

Desde las 12.00 horas de este 30 de mayo, Día de Canarias, un grupo de personas ataviadas con el lema Tejeda no se vende y un árbol en sus camisetas verdes fue situándose al inicio de la calle Doctor Domingo Hernández Guerra, la vía principal del municipio grancanario de Tejeda. Pasaron 20 minutos y en total se unieron algo más de medio centenar de personas que comenzaron a consignar sus gritos de lucha -“alcalde, atiende, Tejeda no se vende, Tejeda se defiende”- elevar sus pancartas -“Salvar los árboles, no las terrazas” en inglés- o cantar el himno creado por Néstor Álamo Sombras del nublo. En lugar de encadenarse a los árboles, formaron una cadena humana y recorrieron la calle cogidos de las manos hasta llegar frente al Ayuntamiento de Tejeda, donde leyeron un manifiesto y celebraron una asamblea improvisada; todo para escenificar su batalla contra la tala o el trasplante de los 40 árboles y la sustitución de la barandilla de canto por una de acero, entre otras actuaciones, que lleva a cabo el consistorio en favor de una zona comercial abierta para ofrecer mejores servicios a los turistas.

A la concentración, convocada por la Asociación de Vecinos de Tejeda (Avete), acudieron Ben Magec-Ecologistas en Acción y la Asociación de Defensa del Árbol y Paisaje (ADAPA) para dar su apoyo a una lucha que comenzó cuando los habitantes de uno de los pueblos más bonitos de España tomaron conciencia de lo que el grupo de gobierno en el consistorio (Agrupación de electores) pretendía hacer. “Los ciudadanos de Tejeda nos sentimos maltratados por las instituciones y sus representantes, parece que solamente tenemos voz cada cuatro años, pero esta vez no, porque vamos a luchar hasta el final”, expuso la portavoz de Avete, Siona García una diseñadora tejedense de alta costura referente internacional en la moda. Los manifestantes se consideran ninguneados por el consistorio porque solo pudieron conocer el proyecto una vez estuvo aprobado, por lo que las obras comenzaron el pasado 28 de este mes. Por su parte, desde el Ayuntamiento han explicado que al ganar con mayoría absoluta las elecciones de 2015 presentando una iniciativa similar en su programa, consideran que tienen la legitimidad suficiente para llevar adelante la obra sin contar con los vecinos del pueblo.

Avete, al tener tan poco margen de maniobra para frenar lo que considera “un disparate” que basará la oferta turística de Tejeda en el cemento, ha pedido al alcalde, Francisco Perera, que se siente a dialogar para buscar otra salida a la necesaria remodelación de la calle sin talar o trasplantar los árboles. Al principio accedieron a escucharles e incluso cambiaron una parte del plan inicial, que contemplaba la tala de árboles, por el trasplante de los mismos, algo que la portavoz de la asociación considera “un logro vecinal muy grande”.

El consistorio no ha vuelto a reunirse con los vecinos y estos decidieron acudir al Cabildo de Gran Canaria, que fijó una reunión para este 31 de mayo “para buscar consenso y recoger todas las sensibilidades”, destaca Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec, a quien le parece “una temeridad” que el pasado 29 de mayo el consistorio “se diera prisa” por empezar a “cortar los árboles”. Para Reyes es “sospechoso” que la empresa que se encargó de cortar los primeros árboles “es la de mantenimiento de carreteras”, no la de la obra, algo que puede suponer “prevaricación”.

Desde el despacho de abogados del fallecido Carmelo Padrón, quien asesora legalmente a Avete, explican que “Perez Moreno es la adjudicataria de las obras y esa empresa no fue la que está cortando los árboles. Esto es una irregularidad: utilizar una empresa que está para otras cosas para adelantar y meter presión al pueblo”. El siguiente paso, según Padrón & Cabrera Asesores Urbanistas Sociedad Civil Profesional, es que Avete vaya este jueves “al contencioso para pedir las medidas cautelares de paralización de las actuaciones que se están ejecutando y el juzgado decidirá”. “Si hay o no prevaricación en las actuaciones del alcalde debe llevarlo otro despacho, porque nosotros somos especialistas en derecho administrativo”, destacan.

Pero esta no es la única irregularidad que observa el despacho de abogados, también explican que en el Plan General y en el proyecto de ejecución se contempla la construcción de unas rotondas que permitan a las guaguas que van a ir al aparcamiento nuevo dar la vuelta, lo que implicará “cargarse toda la zona de bancales con árboles que están debajo de la carretera”. Desde Adapa, Cristina Molina se pregunta por qué el Ayuntamiento quiere llevar a cabo esta obra: “ Si quitan la arboleda y todo lo que la gente viene a ver aquí, entonces ¿a qué van a venir los turistas, a comer hamburguesas bajo las sombrillas? Tejeda tiene una oferta turística natural preciosa y parece que quieren quitarle el título de uno de los pueblos más bonitos de España”.

Los participantes en la concentración entonaron cánticos y pidieron en un manifiesto que "se replantee el proyecto de la zona comercial abierta", para que se puedan mantener los árboles, la barandilla y la circulación en doble sentido. Posteriormente se creó una asamblea improvisada frente al Ayuntamiento de Tejeda para que “cada uno pueda expresar lo que tiene dentro”, dijo Siona García. La frustración o la rabia, pero también la esperanza, tuvieron hueco ante la presencia majestuosa del Roque Nublo y el Roque Bentaiga. Los manifestantes coincidieron en que seguirán en la lucha para que el Ayuntamiento rectifique y lleve a cabo un proyecto que cuente con el consenso de sus ciudadanos.