Los médicos canarios tensan la negociación para la consolidación de la plantilla por la ausencia del consejero en la última reunión

Los portavoces de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias abandonaron la reunión de este miércoles con la Consejería de Sanidad para negociar la consolidación laboral de los sanitarios debido a la ausencia sin previo aviso del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que se encontraba reunido de urgencia en Presidencia del Gobierno en una convocatoria relacionada con la COVID-19.

Los médicos canarios se movilizan contra el “abuso" de los contratos temporales: “Paga extra no, consolidación sí”

Saber más

Los representantes de los médicos se movilizaron en las redes esa misma tarde acusando al Gobierno de Canarias de “una falta grave que conduce directamente al conflicto con sus médicos” y advirtiendo de que habría “respuesta”. Desde la consejería aseguran que no entienden por qué abandonaron la reunión, en la que estaban presentes el director del Servicio Canario de Salud (SCS) y el director general de Recursos Humanos, subrayando que se les concedió una reunión “al más alto nivel” con los responsables directos en la materia.

Tras una llamada del consejero a los portavoces de la mesa excusando su ausencia por cuestiones urgentes relacionadas con la pandemia, los médicos suspendieron las medidas de presión alegando que no quieren afectar el servicio ni ser ellos “quienes rompan la negociación”. De no concretarse una nueva reunión, no descartan movilizaciones.

Por su parte, Sanidad dice que su voluntad de diálogo para atajar la temporalidad laboral “sigue exactamente igual que antes”, pero apunta que será complicado de agendar una nueva reunión a causa de la crisis sanitaria y lamenta que “el miércoles se perdiera una oportunidad de oro”. Según la consejería, atajar la situación laboral de los sanitarios ha sido una prioridad de Trujillo “desde el primer minuto”. Muestran como pruebas de ello que el consejero y el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, ya se reunieron con representantes de la mesa tras las primeras movilizaciones de los sanitarios y, posteriormente, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una proposición no de ley reconociendo el problema de la precariedad laboral en el sistema de salud, al tiempo que el Gobierno suspendía la polémica oferta pública de empleo (OPE) de 2019.

Los sanitarios denunciaban que la OPE no daba solución a los abusos de la temporalidad vistos en la sanidad canaria, donde en torno al 65% de los médicos y facultativos de los hospitales tienen contratos temporales. Temían que trabajadores que llevan años con contratos temporales en los hospitales de las Islas se quedaran sin puesto de trabajo en caso de obtener un mal resultado en un examen. Más allá del daño a la estabilidad económica y personal de los trabajadores, la mesa advertía de que, con la OPE, la sanidad canaria corría el peligro de desestructurar sus servicios y perder a trabajadores que, aun careciendo de plaza en propiedad, se habían especializado y tomado las riendas de secciones del servicio.

Para poner fin a la excesiva temporalidad, los representantes de los trabajadores y la consejería están barajando diferentes vías de consolidación de plazas dentro del marco legal establecido. Según Sunil Lakhwani, hematólogo del Hospital Universatario de Canarias y portavoz de la mesa de negociación, hay varias opciones posibles, incluyendo una OPE extraordinaria y el uso de la fijeza administrativa, que otorgaría a los sanitarios los derechos de un trabajador fijo sin tener plaza en propiedad. Sanidad dice que el miércoles hubiera sido el día para estudiar propuestas y plantear las cuestiones jurídicas, pero la mesa sostiene que “sin la presencia del máximo responsable, cualquier avance técnico puede luego quedarse en nada”.

Las dos partes siguen comprometidas con el diálogo, pero la crisis sanitaria podría complicar el proceso a la vez que hace más necesario que nunca encontrar una solución.