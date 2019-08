El placer de prender fuego, el perfil psicológico de un pirómano

Acerina Ramos, coordinadora del Experto en Terapias Contextuales de la Universidad de La Laguna explica que la piromanía es un trastorno de control de impulsos que hace que se viva el fuego como algo placentero “aunque las consecuencias sean nefastas para el resto de la sociedad” Hombres con una historia personal de fracaso, mal rendimiento escolar y profesional y bajas habilidades sociales son las características del pirómano: “Con estos rasgos, no se descarta que estas personas también cometan delitos de violencia de género” En la otra cara de la moneda, se encuentra la atención psicológica que reciben quienes pierden sus viviendas tras un incendio. “Lo que se vive es un duelo, que si no se trata bien puede acabar en un episodio depresivo que se alarga en el tiempo” El Código Penal incluye como eximente de la responsabilidad penal que “al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”