Las restricciones en Gran Canaria frenan la curva de contagios, pero no logran darle la vuelta

Gran Canaria continuará con su mismo nivel de alerta una semana más, al igual que el resto de islas, después de que el Gobierno de Canarias haya prorrogado todos los niveles de alerta vigentes en cada una de ellas. Se trata de las cuatro categorías que impone el Ejecutivo regional con diferentes grados de restricción para la población con el objetivo de reducir los contagios de coronavirus.

La Palma presenta niveles de nueva normalidad en todos sus indicadores epidemiológicos

Con nivel 3 en Gran Canaria desde el 16 de enero, esas medidas implican un toque de queda de 22.00 a 06.00 horas y un límite de cuatro personas en las reuniones sociales, salvo convivientes, así como el cierre del interior de los locales de hostelería y otras medidas de reducción de aforo, por ejemplo, en el transporte público.

La decisión de mantener la alerta 3 se ha tomado después de que no se hayan producido grandes variaciones en los indicadores epidemiológicos de la isla, que son los que toma como referencia el Gobierno de Canarias para establecer unas restricciones u otras. El portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, afirmó en la rueda de prensa de este jueves en la que anunció esta prórroga, que, de hecho, se esperaba un descenso en las cifras de Lanzarote y también en las de Gran Canaria, que lleva más de diez días con las restricciones del nivel 3, pero por ahora, no ha ocurrido así. La conclusión es que las medidas adoptadas están sirviendo para desacelerar el incremento de casos de COVID-19, pero de momento no para reducirlos.

Así, los indicadores epidemiológicos de la isla siguen en su mayoría en nivel de riesgo alto o muy alto. Así, la IA a 14 y siete días están en nivel alto (rojo en la tabla superior) con 216 y 107 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que estos indicadores, pero en mayores de 65 años están en riesgo muy alto (color marrón), con 172 y 77 casos, respectivamente. El Ministerio de Sanidad considera que un territorio está en nueva normalidad si su IA a 14 días está por debajo de 25 casos; si la IA a siete días no llega a 10 casos; y si estos dos valores en mayores de 65 años no superan los 20 y 10 casos, respectivamente, con lo que, por ahora Gran Canaria está lejos de ese umbral.

En cuanto a la positividad, se encuentra en nivel medio (color salmón) con 6,56%. La trazabilidad, que mide el porcentaje de casos de los que se conoce su origen, también está en nivel medio, con un 76,95%.

Respecto a los dos indicadores que miden la capacidad de respuesta asistencia, que son la ocupación de camas UCI por pacientes con COVID y la ocupación de camas hospitalarias no UCI, el primero están en nivel alto, con un 16%, y el segundo en nivel medio, con un 4,2%.

Tal y como se aprecia en la gráfica superior, la IA a siete días ha puesto fin al vertiginoso ascenso que protagonizó los primeros días de enero, pero desde hace varias jornadas, concretamente desde el día 15, se mantiene más o menos estable, aún en ascenso, aunque muy leve, sin comenzar a bajar. Por tanto, se ha frenado, pero la curva sigue sin tomar un rumbo descendente. Este viernes se sitúa a 112 caso por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta desde mediados de septiembre.

Ocurre lo mismo con la IA a 14 días, donde este viernes ha alcanzado los 220 casos, una cifra no vista desde el 19 de septiembre, hace ya cuatro meses.

En cuanto a los indicadores por municipios, tal y como se aprecia en la tabla superior el que peores datos presenta es Agaete, con todos ellos en riesgo muy alto, excepto la trazabilidad, que está en riesgo medio con un 77%. Eso significa que se desconoce el origen de alrededor de un 21% de los contagios. Valleseco también tiene todos los indicadores en riesgo muy alto, pero su porcentaje de trazabilidad es más alto, un 87,5%, lo que significa nivel de riesgo mínimo ya que el origen de la mayor parte de sus casos de COVID-19 es conocido por las autoridades sanitarias.

El municipio con mejores datos es Santa María de Guía, con sus indicadores de IA a 14 días, IA a 14 días en mayores de 65 años e IA a siete días en nivel de riesgo bajo, mientras que la IA a siete días en mayores de 65 años y la trazabilidad están en riesgo mínimo (color verde).

La capital, Las Palmas de Gran Canaria, solo tiene un nivel de riesgo muy alto en un indicador, la IA a 14 días en mayores de 65 años, con 180 casos por cada 100.000 habitantes. La IA a 14 días, la IA a siete días en mayores de 65 años y la IA a siete días están en nivel alto. La trazabilidad, sin embargo, está en nivel bajo.Este municipio, que es el más poblado, presenta el mayor número de contagios en los últimos siete días, con 402 (datos del jueves). El segundo municipio más poblado, Telde, es también el segundo en mayor número de contagios, con 131 en una semana; y le sigue Santa Lucía de Tirajana, con 111.

Gran Canaria lleva acumulados desde marzo 13.996 casos, de los que 160 fallecieron y 10.522 se recuperaron de la enfermedad y 3.314 siguen activos, con 31 personas en UCI, 130 en planta y 3.153 en aislamiento domiciliario.