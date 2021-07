Los interinos en huelga protestan ante las sedes de los sindicatos que firmaron con Iceta un acuerdo "de nefastas consecuencias"

Los trabajadores en huelga de la administración general del Gobierno de Canarias se han concentrado este jueves frente a las sedes de CCOO y UGT en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife para visibilizar "las nefastas consecuencias" del acuerdo firmado por estos dos sindicatos y el CSIF junto al ya exministro de Función Publica Miquel Iceta para reducir la tasa de temporalidad en el empleo en la administración. Para el comité de huelga, ese acuerdo podría suponer "el primer macro expediente de regulación de empleo en el sector público con una indemnización de saldo".

Los interinos canarios en huelga auguran más precariedad y conflictos judiciales tras el acuerdo de Iceta con los sindicatos

Saber más

Los tres sindicatos mayoritarios a nivel estatal, que no lo son en la Administración General de Canarias "reconocen el abuso de temporalidad en el sector público, reconocen que no se ha transpuesto la directiva europea de 1999 que mandata la fijeza a los tres años de la vinculación laboral" y, sin embargo, "en la solución de la infracción no se han puesto al lado de los trabajadores abusados, sino al lado de quienes gobiernan y han cometido el fraude de ley", denuncia este colectivo de empleados públicos en un comunicado.

Los trabajadores en huelga lamentan que CCOO, UGT y CSIF hayan amenazado a los gobiernos de España y Canarias con llevar a los tribunales cualquier acuerdo que se suscriba para garantizar la permanencia del personal afectado sin que se celebren procesos selectivos "en lugar de luchar para que se lleve a cabo la normativa y sentencias europeas respecto al personal en fraude de ley", añaden.

"La misión del sindicalismo es defender los derechos de los trabajadores e impedir el despido injusto de los mismos", recuerda el comité de huelga, que señala que cuando esto no sucede "la causa solo puede estar en que no se quiera morder la mano que les subvenciona holgadamente o que tengan algún beneficio en el desarrollo de los procesos selectivos propuestos".

Los trabajadoras en huelga por el abuso de temporalidad en la administración general de Canarias aseguran no sentirse representados por esos tres sindicatos estatales y "traicionados" y esperan que reconduzcan su postura y se sumen al acuerdo de permanencia rubricado con el Gobierno de Canarias.