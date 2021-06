El concejal de Transparencia de La Laguna que encabeza la denuncia contra el grupo de gobierno cobra 37.600 euros y ha reunido a su comisión una vez

El presidente de la Comisión de Transparencia del Ayuntamiento de La Laguna, Alfredo Gómez (Ciudadanos), que encabeza la denuncia contra el grupo de gobierno por supuestas irregularidades en contratos públicos, cobra 37.641,03 euros y ha reunido a su equipo una sola vez. Fuentes de la corporación municipal confirman que, desde que fue designado por la Alcaldía el 29 de julio de 2020, solo ha convocado a su comisión una vez para presentar el borrador del reglamento que determina el funcionamiento de este órgano.

El 29 de octubre de 2020 mantuvo su primera reunión de trabajo con el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), en el que presentó este documento de 61 artículos. Ese día, aseguró que la Comisión, que cuenta con representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, se constituiría “en las próximas fechas”. Fue el 31 de marzo cuando finalmente se constituyó la Comisión “para garantizar el acceso a la información pública de la ciudadanía”.

Según el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife del viernes 31 de julio de 2020, los presidentes de las comisiones con dedicación parcial en San Cristóbal de La Laguna perciben 43.410,57. Gómez compagina su cargo en la corporación con su labor como abogado ejerciente y director de su propio despacho. Sin embargo, el Ayuntamiento afirma que el edil percibe al año 37.641,03 euros. Este periódico ha intentado obtener la versión del concejal, que aún no ha respondido.

De forma paralela, el concejal de Ciudadanos se ha sumado a la campaña de la oposición (CC y PP) contra el pacto progresista de La Laguna, formado por el PSOE, Unidas Sí Se Puede y Avante. En una rueda de prensa ofrecida el pasado 27 de mayo, Alfredo Gómez explicó a través de un vídeo que también ha publicado en sus redes sociales el "primer capítulo" de los resultados de la investigación “secreta” que ha hecho desde que comenzó a formar parte de la corporación municipal a través de “documentación obtenida como concejal, búsquedas en Internet y redes sociales”.

Dos días antes interpuso ante los juzgados de La Laguna una denuncia contra el alcalde, la concejala de Cultura, Yaiza López; el concejal de Hacienda, Alejandro Marrero; la concejala de Fiestas, Carla Cabrera; y Badel Albelo, coordinador de Cultura por “anomalías en contratos públicos que comprometen cerca de un millón de euros de las arcas públicas”. El presidente de la Comisión de Transparencia culpó al equipo de gobierno de "priorizar intereses familiares y de amistad frente al interés general", fundamentándose en supuestos sobrecostes identificados en contratos conconcedidos a la empresa DEVICSERVER S.L. para adquirir mascarillas, botellas de agua o instrumentos para tomar la temperatura. El supuesto origen de la trama es la relación sentimental que mantiene el alcalde con la concejala de Cultura, Yaiza López. El objetivo de ambos es, según las deducciones que Gómez ha hecho a partir de "los testimonios de algunas fuentes'', "rebajar el coste de las reformas que Luis Yeray Gutiérrez hizo en su casa y para las que contrató a esta misma compañía".

De esta manera, ha ampliado una denuncia interpuesta ante la Fiscalía por el exconcejal socialista Javier Abreu por una supuesta trama a la que este bautizó como ''caso Layca''. Sin embargo, Gómez niega que su denuncia tenga relación con la presentada por el exconcejal. “Ni siquiera conozco el contenido de la denuncia de Abreu”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Santiago Pérez, apunta que Gómez “no ha solicitado ninguna documentación oficial” al Ayuntamiento como presidente de la Comisión de Transparencia. “Ha obtenido datos inventados en el mercado negro”, apuntó el también senador, que considera que el edil de Ciudadanos ha sido utilizado por CC, aprovechando su cargo, para formalizar y dar crédito a la denuncia de Abreu. En esta línea, Gómez defendió en la rueda de prensa que ofreció ‘apadrinado’ por PP y CC que la documentación la solicitó como concejal.

Otro de los denunciados por Gómez es el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos. Según el concejal, el presidente de la Cámara ha contratado "en numerosas ocasiones el servicio de catering de DEVICSERVER S.L.'', que habría instalado una pérgola en su vivienda particular. El presidente de la Comisión de Transparencia ha asegurado que personas de su entorno han recibido amenazas por parte del presidente del Parlamento. "Me han amenazado y he recibido presiones para que no siga adelante con esto".

Gustavo Matos respondió ese mismo día y defendió que ''los hechos descritos son radicalmente falsos y representan un absoluto desprecio por la verdad''. El presidente del Parlamento canario insiste en que el concejal de Ciudadanos no se ha puesto en contacto con él para contrastar la información. "Traté infructuosamente de ponerme en contacto con él para ponerle a su disposición toda la documentación y, además, advertirle de la falsedad de las mencionadas afirmaciones". Ante la falta de respuestas, Matos ha interpuesto una querella contra Gómez por un presunto delito de calumnias e injurias.