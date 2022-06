Escoltar al alcalde de Santa Cruz de Tenerife y a la concejala tránsfuga que le dio su voto cuesta más de 40.000 euros al mes

En casi un año y medio, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha gastado más de 500.000 euros en escoltas. La protección de la concejala tránsfuga Evelyn Alonso y del alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), costaron 529.871,05 euros a la población de la capital entre enero de 2021 y abril de 2022. De esta cifra, 88.175,94 corresponden al pago de las horas extra realizadas por los agentes de la Policía Local en estos servicios.

Seis policías “de confianza” cobran sobresueldos por escoltar al alcalde de Santa Cruz de Tenerife y a la concejala tránsfuga

Canarias Ahora ha tenido acceso a estos datos a través de varias respuestas ofrecida por la concejala delegada en materia de Recursos Humanos, Purificación Dávila Carreira, a una pregunta planteada por el concejal del PSOE Florentino Guzmán.

De los 21 políticos que componen la corporación municipal, Bermúdez y Alonso son los únicos que cuentan con servicio de escoltas. Cada uno de ellos dispone de tres agentes. Cuando se tomó esta decisión, fuentes del Ayuntamiento explicaron a este periódico que “varios agentes se asignan al servicio de escoltas de la Alcaldía desde hace años y de manera voluntaria”.

En el caso de la concejala de Seguridad Ciudadana, cuyo voto permitió que triunfara la moción de censura contra Patricia Hernández (PSOE) y devolvió el poder a Coalición Canaria, su protección “es necesaria por una recomendación efectuada en un estudio de seguridad realizado por la propia Policía Local a raíz de amenazas de carácter personal contra sí misma y su familia durante un mes”.

Sin embargo, en noviembre de 2021 la jueza titular de Instrucción 5 de Santa Cruz de Tenerife decretó el sobreseimiento libre de las causas abiertas en 2021 contra el militante del PSOE Agoney Reyes y contra el columnista Chema Tante por amenazas a Evelyn Alonso. Solo queda abierta una causa contra una mujer que envió mensajes amenazantes a la concejala a través de las redes sociales.

Seis meses después del sobreseimiento, la concejala mantiene su servicio de escoltas. Según el Ayuntamiento, “mientras no haya un nuevo informe en sentido contrario, sigue vigente el informe que justifica ese servicio”.

Las amenazas archivadas y otros mensajes de crítica recibidos por la concejala tránsfuga en las redes sociales fueron las razones que llevaron a la Policía Local a elaborar este informe. El documento sirvió a la Concejalía de Seguridad, dirigida por la propia Alonso, para dotarla de escoltas de protección permanente.

Este grupo de escoltas, dependientes de la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local, está compuesto por funcionarios ''de confianza de la autoridad'' que, ''de forma voluntaria'', se destinan desde sus correspondientes unidades a asumir estas funciones. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz de Tenerife publicó el 18 de junio que, por esta razón, no se crearon nuevos puestos de trabajo, sino que los agentes cobrarían un sobresueldo como compensación económica.

Abocada a ser concejala no adscrita

El 5 de mayo de este año, Ciudadanos volvió a expulsar a la concejala que permitió que CC recuperara el poder en el municipio después de ser desbancado por el PSOE por primera vez en más de 30 años. El juzgado de Primera Instancia 9 de Santa Cruz de Tenerife le denegó la medida cautelar de suspender esa expulsión y la abocó a ser declarada formalmente como no adscrita.

Es la segunda vez que el partido con el que se presentó a las elecciones municipales de 2019 la ha expulsado, después de que traicionara a la formación política en 2020 votando a favor de la moción de censura que devolvió la Alcaldía a José Manuel Bermúdez y que envió a la oposición a Ciudadanos.

Cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife declare a Evelyn Alonso concejala no adscrita, ya no podrá ejercer funciones dentro del grupo de gobierno. Ahora corresponde al pleno de la Corporación gestionar el formalismo de pasarla al grupo de no adscritos. En la actualidad es segunda teniente de alcalde y concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Santa Cruz de Tenerife.