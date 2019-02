Carlos Alonso mantiene la visita electoralista a la piscina sin terminar de La Guancha, a la que no acudirá el alcalde

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), sigue erre que erre y mantiene la visita electoralista (primero llamada inauguración y ahora acto de recepción de las obras) que había programado para antes del 5 de marzo (cuando ya se prohíben estas acciones por la cercanía de las elecciones) a la piscina sin terminar que el Cabildo ha ido ejecutando en el municipio de La Guancha (norte de Tenerife), en el núcleo principal del pueblo. Será este jueves a las 16.30.

Esa obra, no finalizada en su integridad, ha sido cofinanciada por el Cabildo (puso la parte principal de los fondos públicos) y el Ayuntamiento del norte de Tenerife. A la cita prevista para este jueves, el alcalde Antonio Hernández ha confirmado a Tenerife Ahora que no acudirá, sobre todo por que el proyecto no está terminado y la piscina es posible que no entre en funcionamiento ni este año 2019, pues carece de la adaptación del entorno, no hay vía de acceso al recinto y está completamente desnuda por dentro, sin mobiliario y aún con muchas carencias que convierten en un imposible que preste servicio en los próximos meses.

Área cercana al recinto deportivo sin rematar, en el pueblo tinerfeño de La Guancha

Hernández aseguró esta tarde de miércoles que "yo no voy a engañar a los vecinos, que incluso algunos ya se han acercado al Ayuntamiento para ver cómo pueden inscribirse" en ese futuro servicio.

El alcalde de La Guancha, que gobierna en minoría y es del PP (con cinco concejales de esta formación, cinco de CC y dos del PSOE), dejó claro a este medio digital que "ni él ni nadie de su grupo de gobierno acudirán a la cita" que el gabinete de Comunicación de presidencia del Cabildo de Tenerife ya ha convocado para este jueves a las 16.30, una nota de aviso a los medios en la que consta que estarán presentes "el presidente Carlos Alonso; la consejera insular de Deportes, Cristo Pérez, y el propio alcalde de La Guancha, Antonio Hernández". El regidor local ni ha confirmado su asistencia ni tiene previsto participar en ese "chiringuito político", recalcó a Tenerife Ahora.

El entorno de la piscina cubierta aún sin finalizar, en el municipio del norte de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, como ha asegurado el alcalde de La Guancha, pretendió inicialmente inaugurar la piscina cubierta aún no finalizada, a lo que se negó el Ayuntamiento. Entonces, lo que era inauguración se convirtió en un acto de recepción de las obras realizadas por el Cabildo por parte de la Corporación local.

El alcalde Antonio Hernández confirmó que los documentos oficiales de recepción de las obras ya los tiene sobre su mesa y los va a firmar, porque el trámite administrativo está avalado por técnicos y funcionarios, pero a lo que se niega es "a engañar a los vecinos del pueblo por razones puramente electoralistas", que es "lo que hay detrás" de la insistencia del presidente del Cabildo en inaugurar, visitar o entregar... las obras aún no terminadas de la que será futura piscina cubierta del municipio de La Guancha.

Tal y como reconoció el alcalde guanchero, es posible que la nueva piscina cubierta no entre en funcionamiento ni este año 2019, pues quedan bastante cosas por hacer en el interior del recinto y en la zona en la que este se localiza.