El próximo alcalde de Santa Cruz de Tenerife advierte a su socio del PP: “Ten claro que te van a imputar”

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, ha reconocido que ya ha sido advertido por el próximo alcalde de la ciudad: “Ten claro que te van a imputar”. José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), que encabeza una moción de censura contra la actual alcaldesa del PSOE, Patricia Hernández, ha prevenido a su socio popular de la investigación que se cierne sobre la Empresa Mixta de Aguas (Emmasa) después de que se hayan conocido tres informes oficiales que demostrarían que se ha producido un incumplimiento de las condiciones para adjudicar el servicio a la multinacional Sacyr, a la que se ha venido devolviendo, a razón de 2,3 millones al año, el dinero que desembolsó para hacerse con el negocio del ciclo integral del agua en la capital tinerfeña. Hasta el momento ya ha recibido más de 28 millones de los 59 que depositó en 2006.

Si prospera finalmente la moción de censura promovida por Coalición Canaria, el PP y una concejala expulsada de Ciudadanos precisamente por esta acción, Guillermo Díaz Guerra habrá de hacerse cargo, entre otras, de la Concejalía de Servicios Públicos, de la que depende el control de la empresa Emmasa. “A mí me dijo Bermúdez [el candidato a alcalde por CC] que por las áreas que vas a coger, ten claro que te van a imputar. Y le dije ¿por qué? Porque hay un informe de un funcionario del Ayuntamiento hablando de las cuentas de Emmasa y tú vas a heredar esas cuentas”, ha explicado a este periódico el portavoz popular relatando su conversación con el dirigente nacionalista.

Díaz Guerra asegura que, a la vista de lo que lea en los informes técnicos, contables y jurídicos sobre la gestión de la empresa mixta de aguas, tomará sus decisiones. “Desde luego lo que no voy a hacer es blanquear cualquier hecho delictivo ni lo voy a encubrir si efectivamente existe”, declaró.

Preguntado por otros escándalos que han sacudido la vida política local, como las contrataciones de artistas para las fiestas del Carnaval en 2018 y 2019, bajo la alcaldía de José Bermúdez, el portavoz popular ha quitado gravedad al asunto, pese a encontrarse en manos de la Fiscalía. “Si estas contrataciones [las de los cantantes Juan Luis Guerra y Sebastián Yatra] finalmente se investigan deberá ser Coalición Canaria la que tome la decisión”, ha dicho Díaz Guerra a este diario. “Desde luego no va a ser cómodo trabajar con alguien que esté investigado, pero por lo poco que he visto del expediente de Juan Luis Guerra me parece que puede ser un error de gestión más que un delito. Es cierto que fue mucho dinero [502.000 euros] y es un error de gestión muy gordo, pero también es que la Ley de Contratos es tan singular para la contratación artística que vamos a ver… Yo quiero ver lo que hace la Fiscalía, lo que hace su señoría y ver el fondo del asunto”.

En referencia a la participación en la moción de censura de una concejala de Ciudadanos expulsada esta semana del partido precisamente por desobedecer las órdenes de mantenerse en el grupo de gobierno actual (PSOE con Ciudadanos y el apoyo externo de Podemos), Díaz Guerra recuerda que Evelyn Alonso “en puridad no es tránsfuga todavía”, a pesar de que la formación liberal ya envió al Ayuntamiento el certificado de su expulsión para que sea incorporada al grupo de no adscritos de la Corporación.

“Yo conozco a muchísima gente de Ciudadanos en Santa Cruz (...) gente que votó a Ciudadanos y que está encantada con esta moción de censura porque muchos me dicen que votaron por un pacto de centro derecha”, dice el portavoz de los populares. “Moralmente, creo que sí está siguiendo el sentido del voto correcto, moralmente”, concluyó.