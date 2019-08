Ciudadanos expulsa a sus consejeros del Cabildo de Tenerife que apoyaron la moción de censura para desalojar a CC de la Corporación

La Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos (Cs) ha informado este jueves de que ha expulsado del partido a los dos consejeros del partido en el Cabildo de Tenerife, Concepción Rivero y Enrique Arriaga, que estaban suspendidos de militancia por apoyar una moción de censura contra Carlos Alonso "en contra de las directrices de Cs".



El partido naranja ha precisado en un comunicado que el motivo de la expulsión es que los consejeros incumplieron las directrices del partido y que "los principios e ideario del partido son un marco inquebrantable".



Cs abrió un expediente disciplinario a los dos consejeros desde el pasado 10 de julio, cuando anunciaron que votarían a favor de la moción de censura contra Alonso, cuyo partido, Coalición Canaria, había gobernado en la corporación insular durante los últimos 32 años.



La moción fue apoyada por 16 consejeros, que suman mayoría absoluta en la corporación insular: once del PSOE, dos de Ciudadanos y tres de Sí Podemos, aunque estos últimos no se incorporaron al gobierno insular.



Según informó la dirección de Ciudadanos, la suspensión de militancia de los consejeros se debió a que infringieron la normativa disciplinaria interna al apoyar una moción en la, dicen, se incluye Podemos, lo que supone una línea roja del partido. Sin embargo, Sí Podemos no entró en el Gobierno y Ciudadanos no prohíbe expresamente votar lo mismo que la formación morada.



La expulsión de los consejeros no tendría por qué afectar a sus derechos como cargos públicos debido a la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en diciembre de 2017, que anuló la llamada ley antitransfuguismo.



Por lo tanto, los consejeros podrían votar en una moción de censura, participar en los equipos de gobierno y recibir retribuciones por ello y, de esta manera, se podría mantener un gobierno del PSOE y Ciudadanos en coalición en el Cabildo de Tenerife.