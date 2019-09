El consejero Enrique Arriaga, expulsado de Ciudadanos: "La vía fácil hubiera sido pactar con CC"

El titular de Transportes y Movilidad del Cabildo de Tenerife recuerda que pactar con los nacionalistas no era lo que dijeron a la ciudadanía en campaña y que el mismo camino siguió el PP en La Palma "Yo me quedo con el Ciudadanos por el que me afilié en 2015", destaca