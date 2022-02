El presidente del Cabildo de Tenerife, firme en su posición sobre el tren de sur: "No es una prioridad”

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), ha vuelto a defender este lunes el pacto de gobernabilidad suscrito con Sí Podemos en el que se rechaza la construcción del tren del sur de Tenerife, propuesta que los grupos de la oposición, CC y PP, van a llevar al pleno de la Corporación.

"No es una prioridad", ha señalado a preguntas de los periodistas, subrayando que no va a resolver los problemas de movilidad en Tenerife y es una "alternativa" más, muy costosa y que no será financiada en exclusiva por la Unión Europea (UE).

Martín ha dicho que "es una inversión multimillonaria, que nadie crea que lo va a pagar solo la Unión Europea, van a tener que poner dinero todas las instituciones, y el Cabildo también" y ve "lamentable" que especialmente CC trate de "generar enfrentamiento y gastar al Gobierno" cuando los temas de movilidad deberían salir adelante con consenso.

Además, ha criticado su posición cambiante a lo largo de la legislatura porque "han dicho no", después que "si un trozo" en el tramo Arona-Adeje y ahora también que "sí por encima de todas las cosas".

Para Martín, la decisión sobre este proyecto debería ser consensuada por todos los grupos, "es lo ideal" -hace mención también a su socio, Ciudadanos- ya que la inversión "puede hipotecar" el dinero de la movilidad de los próximos mandatos, por lo que rechaza los intentos de CC de no negociar sino buscar como "generar polémica y crispación".

En cuanto al tranvía hasta el aeropuerto Tenerife Norte entiende que también debería haber un acuerdo con todos los grupos, asociaciones de vecinos afectadas y especialmente el Ayuntamiento de La Laguna.

A nivel particular Martín defiende el proyecto pero no oculta que "se ha dejado a estar" a la espera de encontrar el recorrido más viable. "Soy municipalista y hay que estar de acuerdo con La Laguna, ese paso es fundamental", ha indicado.