Una sentencia del TSJ de Euskadi cuestiona los concursos con ambulancias que Santa Cruz de Tenerife adjudica a Cruz Roja en Carnaval

La resolución, dictada en 2016, estableció que las organizaciones no gubernamentales no pueden licitar a un concurso para optar a prestar servicios de transporte sanitario terrestre Cruz Roja afirma que presta el servicio sanitario en el carnaval de la capital chicharrera “desde los años 70” y hace “ocho años aproximadamente” que el Ayuntamiento capitalino saca a licitación ese servicio, al que concurre “Habitualmente lo cubrimos, ya que no se suele presentar nadie más”, asegura la organización, que añade que incluye “servicios de ambulancias”. “ Entendemos que la normativa nos avala”, afirma Fuentes del sector empresarial de las ambulancias protestan por la dificultad que conlleva competir en un concurso con una ONG, aunque hasta la fecha no se ha registrado ningún recurso en contra de estos procedimientos en las Islas