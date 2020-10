Se niegan a declarar cuatro de los investigados por el caso Reparos, en el que también está implicado el expresidente Clavijo

Todos los investigados que acudieron este viernes a los juzgados de La Laguna a declarar por el llamado caso Reparos han mantenido la misma estrategia: negarse a contestar a las preguntas de la jueza instructora, de la fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife y de la acusación particular. Cuatro de los diez encartados, entre los que se encuentran una ex concejala de Coalición Canaria y un concejal actualmente en activo en el Ayuntamiento de La Laguna, comparecieron hoy ante la jueza Ana Serrano-Jover sin que pronunciaran más comentarios que el referido a su derecho constitucional a negarse a declarar. Ni siquiera sus abogados les formularon preguntas, lo que impide conocer mínimamente cuál es su versión de los hechos por los que se investiga, el levantamiento de más de un centenar de reparos del interventor municipal contraviniendo la ley, lo que la Fiscalía considera un delito de prevaricación continuada.

En esta casa, que fue denunciada hace más de dos años por el actual concejal de Urbanismo de La Laguna, Santiago Pérez, de Avante La Laguna, se encuentran también investigados dos exalcaldes de la ciudad, José Alberto Díaz, que ahora es jefe de filas de Coalición Canaria en la Corporación, y Fernando Clavijo, expresidente del Gobierno de Canarias, actualmente senador por la Comunidad Autónoma, puesto al que fue elevado por el Parlamento de Canarias a propuesta de su grupo político con la intención de aforarlo ante el Tribunal Supremo para defenderse de este caso y del llamado caso Grúas, que ya resultó archivado en esa instancia.

La jueza ha abierto una pieza separada referida exclusivamente a Fernando Clavijo con el fin de, al término de las diligencias que se practiquen, elevar exposición razonada a la Sala Segunda del Supremo.

Este viernes comparecieron ante la jueza la ex concejala Aymara Calero y el actual concejal Agustín Hernández Serrano, ambos de Coalición Canaria, así como los funcionarios municipales Asier Amador Robaina y Rosa García Gaviño. Para el 5 de noviembre está prevista la comparecencia de dos ex concejales socialistas, Javier Abreu y Mónica Martín, que compartieron gobierno municipal con Coalición Canaria en un amplio periodo del anterior mandato, así como la ex concejala nacionalista Atteneri Falero Alonso y el funcionario municipal Carlos Gómez Rodríguez.

Los encausados levantaron supuestamente reparos de legalidad que ponía la Intervención General del Ayuntamiento de La Laguna a la prórroga contratos para la prestación de importantes servicios municipales sin someterlos a concursos públicos. Entre los años 2013 a 2017 se levantaron 140 reparos que suponen un importe aproximado de 60 millones de euros, según el denunciante.