Libertad para el exdiputado socialista Bernardo Fuentes en contra del criterio de la jueza, que le imputa cinco delitos

Juan Bernardo Fuentes ha quedado en libertad con cargos tras declarar ante la jueza, que le imputa los delitos de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico de influencias y grupo criminal. El exdiputado, que fue detenido este lunes en su domicilio en Fuerteventura, ha declarado este miércoles ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, como investigado en el caso Mediador. Se trata de una trama de comisiones a empresarios a cambio de favores en la que hay 12 investigados, entre ellos su sobrino, Taishet Fuentes, que era director general de Ganadería del Gobierno de Canarias y el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa, único en prisión de momento.

El fiscal, Javier Serrano-Jover, no ha pedido el ingreso en prisión al considerar que no hay riesgo de fuga ni destrucción de pruebas. De momento, no hay acusación particular ni popular personada, por lo que no se han solicitado medidas cautelares, tal y como han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Es por este motivo por el que la jueza no ha ordenado su ingreso en prisión, pese a que sí que considera que hay riesgo de fuga, tal y como determina en el auto al que ha tenido acceso Diario de Avisos.

Además de de declarar ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, el móvil de Fuentes ha sido retenido para el volcado de datos.

La trama encabezada por el ahora exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte (el mediador, según un informe de la Policía Nacional), pedía un “peaje económico” de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de “obtener privilegios” en materia de contratación pública, se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar “seriedad” y acababan en “grandes fiestas” en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros, según el sumario del caso, al que ha tenido acceso Europa Press.

La misma agencia destaca que en un informe, la Fiscalía habla de “la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios”.

El general jubilado, único en prisión

La pasada semana, la jueza decretó prisión provisional comunicada e incondicional para Espinosa, detenido en su domicilio de Madrid, e imputado también por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias. El general y guardaba en su domicilio en Madrid, en cajas de zapatos, miles de euros en billetes de 500 euros.

El general Espinosa fue jefe de la Comandancia de la provincia de Las Palmas entre 2008 y 2012. En la época de los hechos (2020 y 2021) trabajaba para un proyecto de formación de gendarmes en la zona del Sahel, en el norte de África. La investigación trata de determinar si utilizó sus influencias para mediar y reclamar comisiones a empresarios a cambio de facilitarles su instalación en la Zona Especial de Canarias (ZEC) o si advirtió a ganaderos y productores de quesos con enviar al Seprona a inspeccionar sus granjas si no pagaban esas mordidas.

El periódico Canarias 7 publicó el domingo que un negocio en Mozambique en el que la labor de intermediación del general fue clave le reportaría el 10% de la operación, cifrada en 37 millones de euros.

El papel del diputado del PSOE

La segunda rama de la investigación involucra a Taishet Fuentes y Juan Bernardo Fuentes, miembros de una familia con una notable influencia en el PSOE de Fuerteventura, en una trama para extorsionar a empresarios del sector primario en las Islas, a los que habrían reclamado, aprovechando sus cargos en la administración autonómica (ambos fueron directores generales de Ganadería del gobierno de Canarias) el pago de determinadas cantidades (entre 3.000 y 5.000 euros) a cambio de evitar inspecciones o agilizar o desbloquear expedientes de subvenciones europeas.

Distintos medios de comunicación han publicado las fotografías de las fiestas en las que han participado ambos en Madrid y, según apuntan esas informaciones, ascenderían a un gasto de hasta 11.000 euros. Entre las actividades se detallan visitas al Congreso, comidas o cenas en restaurantes y las apariciones en clubes de alterne.

Los informes explican que “el primer paso” que los empresarios interesados debían dar era pagar 5.000 euros, como “peaje económico”, a la Asociación Deportiva Vega Tetir, de Fuerteventura, que estaba presidida por el exdiputado socialista.

Según el 'Informe corrupción' de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el exdiputado, su sobrino, el general y Navarro Tacoronte, “se servirían de testaferros y mulas para la recepción de transferencias bancarias de procedencia indebida, así como de la falsificación de facturas que justifiquen estas”.

El PSOE ya ha relevado a Fuentes en el Congreso con José Francisco Duque Morán, que ha tomado posesión de su cargo. El portavoz del partido en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que Fuentes “está bien donde esta, fuera del PSOE y del grupo porque no es socialista”

Este miércoles, el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha dicho que como solcialista, le prodice vergüenza y mucha ira. El Gobierno de Canarias asegura que abrirá una investigación al respecto y baraja si personarse en la causa.