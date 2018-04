El juez deja en libertad sin fianza al presidente de la UD Las Palmas

El magistrado Luis Galván, titular del Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, este miércoles en funciones de guardia, ha dejado en libertad sin fianza al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. El empresario, sobre el que pesaba una orden de busca y captura del mismo juzgado, fue detenido la mañana de este miércoles a su llegada en un avión privado al aeropuerto de Gran Canaria procedente de Miami, donde se encontraba desde el pasado 24 de marzo.

La única obligación que tiene Ramírez es comunicar cualquier cambio de domicilio o teléfono. El empresario ha sido citado a declarar en calidad de querellado (aún no investigado) por un presunto delito de fraude a la Seguridad Social durante los ejercicios 2012 a 2013 por unos hechos que se investigan desde 2014 en el juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

La decisión se ha adoptado después de que el empresario compareciera en dicho juzgado, al que fue conducido al poco tiempo de que esta mañana regresara en un avión privado a la isla, donde fue detenido por la Policía Nacional nada más aterrizar.

El magistrado considera que no hay motivos para creer "fundadamente" que Ramírez trate de sustraerse de la acción de la justicia. Una afirmación que se contrapone a la expresada en el auto de busca y captura dictado seis días antes, cuando hablaba de una conducta "obstativa, contumaz y rebelde" del empresario, "con el consiguiente desprecio a la citación judicial". En esa resolución, el juez Galván tildaba de "falta de respeto" el hecho de que la representación letrada de Ramírez se personara días antes en el juzgado con el objetivo de entregar documentación para demostrar que el empresario se encontraba en Miami (Estados Unidos) desde hacía aproximadamente un mes por motivos de trabajo y que su vuelta estaba prevista para este jueves, 26 de abril.

En su comparecencia ante el juez de este miércoles, el empresario se ha acogido a su derecho a no prestar declaración, en un trámite que duró pocos minutos.

Sobre las 11.30 de la mañana salió de la sede judicial acompañado de sus abogados, y tras ofrecer declaraciones a los periodistas que le esperaban a la puerta de la Ciudad de la Justicia capitalina, abandonó la zona.

Imágenes cedidas por: udlaspalmas.net

Busca y captura

Ramírez no se presentó a una citación que le cursó el juez Luis Galván el pasado día 19, lo que motivó que dictara una orden nacional de busca y captura para que la Policía lo detuviera y lo pusiera a su disposición para tomarle declaración en calidad de investigado. El empresario dejó de ser administrador de Seguridad Integral Canaria en 2011, pero la fiscal considera que lo siguió siendo “de hecho”.

Los abogados del presidente de la UD Las Palmas consideran que la citación que Ramírez no se efectuó conforme a la ley ya que fue entregada en la sede de Seguridad Integral Canaria y no personalmente al investigado. El empresario, alegan, no trabaja en esa sede desde hace años, no es su administrador y, en el momento de la citación, se encontraba en Miami, adonde viajó el 24 de marzo pasado.

Desde Miami, el empresario declaró la noche del martes a varias emisoras de radio españolas que no rehuye la acción de la justicia y que este lunes regresaría voluntariamente a España. La orden de detención que pesaba sobre él no era internacional.