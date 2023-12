Guía útil de Buenos Aires: Todo lo que hay que ver, lo mejor para comer y por dónde no hay que ir

Escala de paso o destino en exclusiva. La capital de Argentina es uno de los destinos turísticos urbanos más importantes del mundo. Para miles de viajeros de América Latina es un destino urbano recurrente de escapadas largas y para europeos un lugar que hay que visitar cuando se organiza un viaje largo por el país. Lo habitual suele ser empezar y terminar por Buenos Aires e incluir alguno de los atractivos naturales más importantes del país: Calafate (con el Glaciar Perito Moreno como protagonista ineludible); Ushuaia (la ciudad más austral del mundo y puerta de entrada a los hielos antárticos); Puerto Iguazú (para visitar las famosísimas Cataratas del Iguazú) y la región de los Lagos Patagónicos (con Bariloche y Villa La Angostura como lugares de preferencia). Y ahí está la gran ciudad del país para iniciar el viaje y pasar las últimas noches antes de volver a casa. Y ahí es donde pueden surgir las dudas: ¿Cuántos días en Buenos Aires? ¿Qué es lo imprescindible y qué no? ¿Cómo nos movemos por la ciudad? ¿Qué barrios son peligrosos? ¿Dónde comemos?

Conocemos muy bien Buenos Aires. Hemos vivido allí y la hemos usado como base para explorar buena parte de Sudamérica. Así que sabemos de lo que hablamos y hemos experimentado como viven los porteños. Y por eso sabemos que la ciudad necesita, al menos, tres días para poder irse uno a casa con la sensación de haber visto lo más importante. ¿Y si sólo tenemos dos días? Pues uno puede hacer un par de paseos por las zonas más interesantes de la ciudad: en este caso merece la pena contratar los servicios de algunos de los buses turísticos de Buenos Aires. Hay dos líneas: la Amarilla (Buenos Aires Bus) –más centrada en el centro de la ciudad y La Boca- y la Roja (Buenos Aires City Bus) –más amplia –Centro y La Boca- y llega hasta la Costanera Norte y el estadio de River Plate-.

Buenos Aires en dos días.- El primer día puedes empezar tu visita por el eje Congreso-Plaza de Mayo y dejar para la tarde un paseo por Caminito (La Boca) y de vuelta al centro pasear por la Calle Defensa para explorar el barrio histórico de San Telmo. Deja para las primeras horas de la noche el paseo tranquilo por Puerto Madero. Para el segundo día date una vuelta por el señorial barrio de Recoleta pasando por hitos como el Teatro Colón (Tucumán, 1171) la Librería Ateneo Grand Splendid (Santa Fe, 1860); el entorno de las calles Alvear y Manuel Quintana y el Cementerio de La Recoleta. Para por la tarde puedes dar una vuelta por el espectacular Parque de El Rosedal visitando el monumento Floris Genérica (Presidente Figueroa Alcorta), el Jardín Japonés (Casares, 3450) y el Planetario de Buenos Aires (Av. Sarmiento). Terminar la jornada con una cena en el Barrio Chino (Arribeños) e imbuirse en el ambiente oriental del vecindario.

Un tercer día en Buenos Aires.- Aprovecha para hacer una excursión al Delta de Tigre y ver una de las grandes maravillas de esta parte del mundo –puedes ir en tren (línea Retiro-Tigre). El paseo por esta localidad de ribera ya merece la pena con lugares como el Puerto de Frutos, el Paseo de la Costanera o el espectacular Museo de Arte de Tigre (Paseo Victorica, 972), un club social de principios del XX construido para poner de manifiesto el poderío económico de las élites porteñas. Pero lo que realmente mola de venirse hasta acá es hacer un paseo en barco por los canales del Delta. Aquí vas a encontrar un mondo de islas cubiertas de vegetación donde la gente vive en palafitos de madera (casas construidas sobre pilones para sortear la crecida de las aguas).

Un cuarto día en Buenos Aires.- Tomarse con calma el área entre la Avenida 9 de Julio y el Paseo del Bajo (Calle Florida, Avenida de Córdoba y la zona del Parque San Martín) y pasar por Puerto Madero (visitando el Museo de la Fragata Sarmiento –Dársena 3-) camino a la Reserva Ecológica de la Costanera Sur. Aprovechar para visitar algún museo. Nuestras recomendaciones, por este orden, son el Museo Nacional de Bellas Artes (Libertador, 1473 –Recoleta-); el Museo Benito Quinquela Martín (Don Pedro de Mendoza, 1835 –La Boca-); el Museo Histórico Nacional (Defensa, 1600 –San Telmo-); el Museo de Arte Español Enrique Larreta (Juramento, 2291 –Belgrano-); el Museo Evita (Lafinur, 2988); el Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti (Moreno, 350 –San Telmo-) y el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (Av. Patricias Argentinas, 480).

Un quinto día en Buenos Aires.- Ideal para salirse de los itinerarios turísticos y acercarse a los barrios de Almagro y Caballito. Dejarse caer por el Parque Centenario, visitar el Barrio Inglés (Antonio M. Ferrari), el precioso Pasaje San Carlos y su vecina, la Basílica María Auxiliadora y San Carlos (Hipólito Yrigoyen, 3999). Otro clásico porteño es tomar el té en Las Violetas (Av. Rivadavia, 3899) una de las cafeterías históricas de la ciudad.

NUESTRAS GUÍAS DE BUENOS AIRES.- Aquí te dejamos una selección de guías que hacen un recorrido exhaustivo por la ciudad de Buenos Aires. En ellas puedes encontrar la información que te hemos detallado anteriormente con propuestas de visitas (con direcciones y geolocalizadas en sus respectivos mapas) y, también, una selección de lugares dónde comer por precios ajustados pero buena calidad: hay restaurantes tradicionales, pizzerías (en esta ciudad se hace una de las mejores pizzas del mundo), parrillas y hasta carritos callejeros dónde se come de lujo por muy poco dinero. Todas estas propuestas son el fruto de muchos años viviendo en Buenos Aires. Haznos caso.

DE LA PLAZA DE MAYO HASTA EL CONGRESO

DEL BARRIO DE SAN TELMO HASTA LA BOCA

CORRIENTES, LA CALLE FLORIDA Y RECOLETA

UN PASEO DESDE BELGRANO HASTA PALERMO

EL PASEO DEL BAJO Y PUERTO MADERO

EXCURSIONES A CABALLITO, ALMAGRO Y EL DELTA DEL TIGRE

Transporte público en Buenos Aires.- El colectivo y el subte (metro) son las mejores opciones para moverse con rapidez por las tripas del monstruo de cemento. Las líneas de metro están diseñadas para conectar las diferentes zonas de la ciudad con el centro, por lo que podrás ir venir desde el entorno de la Plaza de Mayo-Nueve de Julio hasta los principales lugares propuestos en esta guía. Para moverse entre barrios hay que tomar el colectivo. En la página web Omnilineas puedes ver qué autobús tienes que tomar para ir de un lado a otro de la ciudad. Uno de los grandes problemas para moverse en transporte púbico es la obligatoriedad de adquirir la Tarjeta SUBE y vincularla a tu número de pasaporte ya que no se puede pagar con efectivo ni en buses ni en el metro. En la página web oficial de la tarjeta puedes ver la oficina más cercana a tu alojamiento y no te olvides de llevar el pasaporte al ir a solicitarla. ¿Taxis en Buenos Aires? No son peligrosos y la mayoría de los profesionales son honestos. El problema de moverse en taxi es el endiablado tráfico de la ciudad.

SEGURIDAD EN BUENOS AIRES

Pese a lo que te puedan decir y contar (sobre todo los propios porteños), Buenos Aires no es una ciudad especialmente insegura en el contexto de las grandes capitales de Latinoamérica. Obvio que hay lugares donde es mejor no acercarse y hay que estar al loro para evitar arrebatos en la calle (hay una verdadera pasión por las carteras y los teléfonos móviles por parte de los amigos de lo ajeno), pero si uno se mueve en los lugares turísticos y en el centro con sentido común (y no anda solo por la noche, por ejemplo). Así en lugares como Plaza de Mayo, San Telmo, Calle Florida o Corrientes hay que tener cuidado con los arrebatos y carteristas (lo mismo en el subte –metro- y en los colectivos. En La Boca conviene no salir de los lugares estrictamente turísticos (Caminito, entorno de La Bombonera o los centros culturales) y evitar internarse en las calles del barrio.

La Avenida de San Juan marca una especie de frontera que no debería cruzarse. Al sur de esta importante vía de comunicación urbana se encuentran algunas de las ‘villas miseria’ –enormes vecindarios de casas precarias y chabolas- más grandes y peligrosas de la capital. La inmensa mayoría de la gente que vive en estos barrios es buena y trabajadora, pero son lugares marcados por la violencia y el tráfico de drogas. Lo mismo sucede junto a las estaciones de tren y autobuses de Retiro donde se encuentra la Villa 31, otro de los barrios precarios más grandes de la ciudad. En el mapa que tienes justo arriba puedes ver donde se localizan estos barrios.

MAPA DE LA INSEGUIRIDAD EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES