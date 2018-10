Mantovani niega que la UD esté en crisis y apela a la unidad del vestuario para volver a ganar

El defensa de la UD Las Palmas Martín Mantovani ha apelado este martes a la unión del vestuario isleño tras la mala racha de resultados del equipo amarillo en LaLiga 1/2/3, con tres jornadas consecutivas sin ganar ni marcar un solo gol, pero descarta que eso suponga una crisis.

El zaguero argentino, titular en la última derrota ante el Almería (3-0), ha dicho en rueda de prensa que no solo les ha dolido el perder ante un rival teóricamente inferior, sino por la forma en que se produjo en el estadio de los Juegos Mediterráneos.

"Ahora es el momento de dar un paso adelante como equipo, como grupo, es una cuestión de puertas para adentro, confiamos mucho en el entrenador, y él en los jugadores, pero es más cosa nuestra", ha explicado a los medios de comunicación.

Mantovani no cree que esa sucesión de resultados -un punto de los últimos nueve- sea una "crisis", pero sí reconoce que han dado "un paso atrás", porque han perdido "el rigor defensivo", aunque prefiere que el bache llegue ahora "y no más adelante".

El central procedente del Leganés considera que deben mejorar "en defensa y en ataque", pero también "creer más", tirar "de casta" y dar "un salto de calidad" para demostrar "que se puede ascender", porque si ofrecen la imagen del pasado sábado, el equipo "estará abajo".

Mantovani también ha lamentado la actuación arbitral en Almería, "porque hay errores clamorosos que no suelen ocurrir, y el sábado sucedió", aunque para corregirlos no es partido del videoarbitraje, que solo se aplica en Primera División. "No me gusta el VAR", ha asegurado.

Con respecto al siguiente partido, el próximo sábado en Gran Canaria ante el Numancia, el defensor argentino apunta que ahora mismo "cualquier rival es complicado", y ante el cuadro soriano tiene que verse "un equipo líder, que debe estar junto y hacer las cosas bien", pero insiste en que "ni se ha tocado fondo, ni es para encender las alarmas".