La UD Las Palmas ficha al guardameta vasco Raúl Fernández por tres temporadas

La Unión Deportiva Las Palmas ha anunciado este lunes el fichaje para las próximas tres temporadas del guardameta vasco Raúl Fernández-Cavada Mateos, que llega libre procedente del Levante UD.



El nuevo portero del equipo amarillo, de 30 años, ha pasado el reconocimiento médico y ha sido presentado este lunes ante los medios de comunicación en el estadio Gran Canaria, donde ha destacado que está "muy ilusionado" y que es "un orgullo" representar a la UD Las Palmas, un club que tiene "todos los ingredientes" que buscaba, como su historia o su afición, por lo que fue "bastante fácil" decidirse.



El meta, que llega libre tras desvincularse del Levante y firma por tres temporadas, ha explicado que a principios de junio su anterior equipo le comunicó que no contaba con él, una decisión que asumió pese a que se sentía "valorado por la afición y el grupo".

En la temporada 2017-18, el portero bilbaíno disputó once encuentros de LaLiga Santander y dos de la Copa del Rey, acumulando un total de 1.170 minutos con el club granota en ambas competiciones, pero el pasado mes de enero tuvo que ser operado de la cadera y no recibió el alta hasta mediados de mayo.

El guardameta vasco Raúl Fernández ha dicho que la lesión ya está "olvidada" y que llega al club por el que deseaba fichar con "hambre" de volver a ponerse los guantes a los 30 años.



El nuevo portero amarillo ha subrayado que está "perfectamente" de la operación de enero pasado, y que incluso ya llevaba dos semanas entrenándose con el grupo en este pretemporada, pero la oferta de la Unión Deportiva fue de las más fuertes que recibió y al final encontró la salida que deseaba.



Fernández, un portero "grande y alto" según sus propias palabras, ha recordado que tuvo "la suerte de ascender" hace dos años con el Levante, y que le gustaría repetir el éxito en Las Palmas.



"Hay que ir paso a paso, no es fácil, lleva mucho tiempo y trabajo porque la Segunda es muy larga y el nivel es muy parejo", ha comentado el portero menos goleado de aquel curso 2016-2017.



Por su parte, Toni Otero, secretario técnico de la Unión Deportiva, ha resaltado que Fernández "ya tiene muchas batallas" y cuenta con la experiencia de haber ascendido a Primera, y ha añadido que en la entidad isleña estaban "tranquilos y seguros" de su estado físico.



Otero no ha escondido que la intención del club siempre ha sido tener solo a dos porteros de la plantilla profesional, pero no ha querido confirmar la probable salida de Raúl Lizoain, con la presencia de Nauzet Pérez, otros de los fichajes de este verano para la portería.



A preguntas de los periodistas, ha señalado que llegarán más jugadores, sin especificar número, y ha recalcado que con Tana se contemplan "todos los escenarios", pero tiene la confianza del entrenador, Manolo Jiménez, y el club cuenta con él, a pesar de que haya pedido salir del equipo.

Formado en las categorías inferiores del Athletic Club

Raúl Fernández se formó en las categorías inferiores del Athletic Club, equipo con el que debutó en Primera División en la temporada 2010-11, y con el que disputó varios encuentros en la Europa League en las campañas 2011-12 y 2012-13.



En la siguiente temporada fue cedido al CD Numancia de Soria, y posteriormente defendió la portería de clubes como el Racing de Santander, Real Valladolid y CD Mirandés, desde donde recaló en el Levante UD en la campaña 2016-17, con el que consiguió el ascenso a Primera y logró el Trofeo Zamora al portero menos goleado.