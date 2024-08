Sodercan convoca un millón de euros en ayudas para emprendedores y nuevas empresas

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (Sodercan), adscrita a la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, ha convocado las ayudas del programa EMPRECAN Plus para emprendedores y empresas de nueva creación, que se ha reforzado con un presupuesto de un millón de euros para subvencionar gastos de constitución, formación, puesta en marcha y activos fijos hasta un máximo de 67.600 euros por solicitante.

Estas ayudas de Sodercan forman parte del I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo del Gobierno de Cantabria y su objetivo es apoyar el desarrollo de nuevas iniciativas emprendedoras, favorecer la creación de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de pymes de reciente creación.

La convocatoria, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), está dirigida a nuevas empresas y autónomos del sector industrial y servicios de apoyo a la industria con actividad a partir del 1 de enero de 2022, y estará abierta hasta el próximo 15 de octubre. El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Eduardo Arasti, ha señalado que la incorporación de nuevas empresas al tejido empresarial es “un pilar básico para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía”.

Asimismo, ha anunciado que este año, además de reforzar el presupuesto de la convocatoria, se ha elevado la ayuda máxima para la adquisición de activos fijos de 37.500 euros a 50.000 euros (se mantiene el porcentaje en el 50%). Podrán ser subvencionables los gastos realizados desde el 1 de enero de 2022 hasta el 15 de octubre de 2024.

Cuatro líneas de ayudas

El programa Emprecan Plus se divide en cuatro líneas de ayudas que cubren gastos de constitución (registro, notaría y asesoría), gastos de puesta en marcha (alquiler, registro de marcas y patentes, diseño de imagen corporativa y página web, prototipos, acreditaciones, plan de marketing, etc); activos fijos (maquinaria, bienes de equipo, mobiliario, ordenadores, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, plataformas ecommerce, etc); y formación especializada (enseñanza formal en habilidades técnicas empresariales).

La línea de gastos de constitución cubre el 100% de los gastos considerados como elegibles con un límite de 500 euros por empresa; la de puesta en marcha tiene una intensidad del 60% y un máximo de 15.000 euros; activos fijos, 50% de intensidad y un máximo que este año se ha elevado a 50.000 euros; y formación especializada, 60% de intensidad y un máximo de 2.100 euros por empresa.

El objetivo es facilitar aquellas actuaciones que deba llevar a cabo el emprendedor para la constitución de su empresa, incentivar las primeras acciones que debe realizar para la puesta en marcha de su proyecto empresarial y para la ejecución del plan de inversiones proyectado en la nueva empresa, así como estimular e incentivar actividades relacionadas con la formación continua en áreas de difícil acceso en el marco formativo tradicional.

Programa emplea

Por otro lado, continúa abierto hasta el 6 de septiembre el plazo de solicitud de las ayudas del programa Emplea, destinado a incentivar la contratación indefinida en empresas de reciente creación de Cantabria. Esta convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 250.000 euros, permite a autónomos o pymes que hayan iniciado una actividad económica con posterioridad al 1 de enero de 2020 optar a una ayuda de hasta 20.000 euros por el primer año de un contrato indefinido a tiempo completo.

El programa Emplea establece una intensidad máxima del 70% del presupuesto total elegible (12 primeros meses de contratación). El salario bruto anual mínimo deberá ser de al menos 18.000 euros siempre que se trate de contratos a tiempo completo. En el caso de contratos a tiempo parcial, el salario bruto anual será proporcional al número de horas establecido en el contrato. Tanto las ayudas de EMPRECAN como del programa Emplea deben solicitarse de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN.

Planes operativos y prácticas

SODERCAN también apoya a los autónomos y empresas de nueva creación (en este caso con actividad a partir del 1 de enero de 2021) en la implantación de planes de gestión económico-financiera y comercial y de marketing. Se trata de un programa de asesoramiento individualizado prestado por expertos externos que se puede solicitar hasta el 18 de diciembre.

Por otro lado, las empresas de reciente creación y autónomos con actividad a partir de enero de 2020 y que hayan formado parte del programa EMPRECAN, puede disponer de dos becas de seis meses de duración cada una, realizadas por estudiantes de la Universidad de Cantabria y financiadas por SODERCAN. Esta convocatoria está abierta hasta fin de año.

Junto a todos estos recursos, SODERCAN pone a disposición de las personas emprendedoras un servicio de acompañamiento integral durante los primeros años de su andadura empresarial, desde la identificación de la oportunidad de negocio y validación de la idea a través de la elaboración de un plan de empresa, hasta la creación de la empresa y su posterior consolidación.