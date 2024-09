El Gobierno de Cantabria asegura que La Pasiega tendrá estación intermodal “como sea” y busca un pacto político con el Estado

“La estación intermodal se va a hacer porque es una necesidad del tejido empresarial de Cantabria. Esto se hará, como sea. Tendremos que hacer todo lo necesario para que las empresas vengan”. Quien así habla es el consejero de Industria, Eduardo Arasti (PP), quien este miércoles ha mostrado el malestar del Gobierno de Cantabria por el “incumplimiento” del compromiso del Ministerio de Transportes de financiar la estación intermodal del polígono de La Pasiega.

Arasti ha indicado que hay prevista una reunión que se pretende que sea con representantes ministeriales con capacidad política para alcanzar un pacto y que el Estado cumpla con lo anunciado con el anterior Ejecutivo PRC-PSOE. El consejero ha asegurado que, en todo caso, La Pasiega tendrá estación sí o sí y no se descarta que en el borrador presupuestario de 2025 se articule alguna fórmula para que la Comunidad afronte el gasto.

El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) exige que “el Gobierno de España cumpla el compromiso adquirido estos años”, ha enfatizado Arasti, quien ha señalado al ministro, Óscar Puente (PSOE), como el mandatario que “no ha cumplido” la palabra dada. Ha mostrado su deseo de que “el ministro Puente cumpla con su palabra dada en Santander, una vez que el Gobierno de Cantabria ha demostrado que la intermodal es rentable y de interés nacional”.

En el último encuentro de Puente en Santander manifestó que la estación dependería de si había suficientes empresas que la hicieran rentable. Los datos aportados por el Gobierno cántabro indican que al menos hay dos, una nueva y otra existente en Cantabria, que requieren un movimiento de mercancías cuantificado en 600.000 toneladas anuales.

De hecho, en la reunión técnica de este pasado martes en Madrid, a la que asistieron Arasti y el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, César Díaz, los técnicos de Transportes encargaron a Cantabria un estudio para calcular en “capacidades de transporte”, es decir, en trenes, el transporte necesario para dar salida a esas mercancías.

No había terminado la reunión, ha indicado el consejero, cuando el Ministerio ya había hecho públicas notas informativas en las que se mostraba un cambio de parecer sustancial: al no ser un proyecto de interés nacional y solo autonómico, el Ministerio estaría dispuesto a “acompañar” las gestiones pero no a financiar los 34 millones de euros que calculan que costará la intermodal.

El Gobierno de Cantabria no da por dicha la última palabra y espera una nueva reunión con alcance político en la que se pueda invertir este pronunciamiento. Preguntado si políticamente el escenario negociador que trascienda Transportes es el del encuentro previsto entre Buruaga y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el consejero se ha limitado a indicar que “vamos a elevar a instancias con capacidad de decisión para, solventadas las cuestiones técnicas, solventar las que son políticas, como la financiación y la gestión”.

Para Arasti, el abandono del proyecto por Transportes responde a una decisión política. “Si la decisión es, en vez de estar, no estar, no formar parte del proyecto, ni de la financiación de la intermodal, será una decisión política del Gobierno de Sánchez, porque hemos desmontado todas las supuestas imposibilidades técnicas”, ha comentado. “La intermodal se va a hacer -ha insistido-. Una nueva empresa ha demostrado interés en instalarse y otra ya radicada quiere ampliar su negocio e invertir. ¿Es de interés del Gobierno de España que nuevos proyectos empresariales se instalen en Cantabria?”, se ha preguntado Arasti.

“La posición del Gobierno es la misma de siempre: la intermodal la llevaría a cabo el Gobierno de España. Esto es lo que se ha dicho a los cántabros y la opinión unánime de todos los partidos”, ha indicado Arasti durante una rueda de prensa en la sede del Ejecutivo autonómico.

Explanada y drenada

Desde la carretera próxima a Parbayón ya es comprobable la extensión de los trabajos de explanación y drenaje del valle en donde se ubicará La Pasiega, unas obras en las que el Gobierno de Cantabria ha invertido hasta el momento cinco millones de euros.

El estudio realizado para justificar la necesidad se ha visto concretado por el interés de dos grandes empresas por empezar a operar en La Pasiega, a lo que se suma el interés ya declarado del Puerto, cuyo crecimiento está condicionado por esta infraestructura. “Desde la Consejería hemos demostrado que sí hay demanda, que hemos cuantificado en un mínimo de 620.000 toneladas al año. Introduciendo esos nuevos datos, también hemos demostrado que la rentabilidad financiera ahora es positiva. También la rentabilidad económico-social y ha quedado despejada la duda relativa a viabilidad técnica”, ha explicado el consejero. “Hemos cumplido y ahora pedimos al ministro que cumpla su compromiso, que acordemos la fórmula de colaboración”, ha concluido Eduardo Arasti.

“Máxima prioridad”

Como respuesta a este asunto, el diputado y portavoz del PRC en materia de Industria, Javier López Marcano, ha asegurado que el Centro Logístico de La Pasiega constituye “una reivindicación autonómica de primerísimo nivel”, por ser un proyecto “clave” para el futuro económico e industrial de Cantabria, por lo que espera que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga “sea capaz de recuperar el apoyo del Estado” y propone que este proyecto sea incluido en la agenda de su próximo encuentro con el presidente Pedro Sánchez.

En un comunicado, López Marcano ha valorado como “un jarro de agua fría” la decisión del Ministerio de Transportes de no financiar la estación intermodal, en contra de lo comprometido la pasada legislatura, por lo que ha instado al Gobierno cántabro a “pelear con uñas y dientes para sacar adelante el proyecto en los términos que estaban previstos”.

Con este fin y en aras a debatir los criterios del Ejecutivo cántabro, el diputado regionalista ha registrado este miércoles en el Parlamento una interpelación para que el consejero de Industria comparezca a la mayor brevedad y exponga lo ocurrido en las reuniones mantenidas hasta el momento con altos cargos del Ministerio y el presidente de Puertos del Estado.

Además, y dado que este proyecto es “una reivindicación de toda Cantabria”, Marcano considera que debe figurar entre los contenidos del próximo encuentro entre Pedro Sánchez y María José Sáenz de Buruaga, junto a otros temas de máxima importancia, como la financiación autonómica y las políticas de vivienda. “La Pasiega es fundamental para el crecimiento industrial, el desarrollo sostenible, la generación de riqueza y la conexión de Cantabria con el mundo, por lo que hay que luchar por el proyecto al máximo nivel”, ha concluido.