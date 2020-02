El Ayuntamiento de Castro tumba el polémico convenio con Conservas Lolín en el último trámite de su aprobación

El polémico convenio entre el Ayuntamiento de Castro Urdiales y Conservas Lolín ha quedado anulado sobre la bocina. El pleno municipal ha tumbado este martes el acuerdo en el último trámite necesario para que se hiciera efectivo, después de más de cuatro años de controversia en los que el portavoz del PRC, y a su vez dueño de la fábrica, ha estado en el ojo del huracán.

Y es que de nada le ha servido a Jesús Gutiérrez, concejal regionalista y cabeza de lista en las municipales de 2015 y 2019, haber entregado su acta en la pasada legislatura para que saliera adelante la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) necesaria para cambiar de industrial a comercial el uso del suelo de su conservera.

La actual Corporación ha rechazado este cambio en el uso de la parcela en un Pleno extraordinario solicitado por PRC y CastroVerde, las dos únicas formaciones que han votado a favor, tras el dictamen desfavorable de la comisión de Urbanismo hace una semana.

PSOE y Ciudadanos se han abstenido, mientras que Podemos ha votado en contra y el PP no ha acudido a una sesión plenaria marcada por el amplio revuelo mediático que suscita el asunto, así como por la presencia de las trabajadoras y trabajadores de la fábrica manifestándose en defensa de sus puestos.

La tensión de la jornada ha comenzado a crecer una hora antes de la celebración del Pleno con la concentración convocada por CCOO frente al Consistorio en la que las empleadas han trasladado a la prensa su "preocupación e incertidumbre" que les provoca esta situación. "Entendemos la postura de los políticos del Ayuntamiento pero queremos que nos respeten", ha manifestado una de ellas.

Antecedentes

Regionalistas y ecologistas sacaron adelante el convenio la pasada legislatura que pretendía el traslado de Conservas Lolín del centro urbano a las afueras, concretamente al polígono de Vallegón, ubicando en su lugar un centro comercial, para lo que era necesario el trámite que este martes se ha denegado.

Y es que en los informes de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y de la Demarcación de Costas sobre el suelo que dejaría la conservera "se hace referencia a la advertencia que hace la Confederación Hidrográfica de que se trata de una zona inundable", en palabras de la alcaldesa socialista, Susana Herrán.

Para su aprobación en mayo de 2017, el secretario general del PRC tuvo que abandonar la votación por tratarse de un tema que le afecta directamente, una ausencia que ha tenido que repetir en esta ocasión. Sin embargo, en junio de ese mismo año, el líder regionalista decidió dimitir como concejal, puesto que la modificación puntual del PGOU requiere de una mayoría absoluta que sin su voto no se alcanzaba.

A pesar de que CastroVerde, que gobernaba en solitario, y PRC, dejaron lo más encarrilado posible el convenio en una legislatura en la que fueron de la mano en reiteradas ocasiones, quedó pendiente este trámite que ahora ha decaído con una composición de la Corporación muy distinta a la de entonces: PSOE y Ciudadanos gobiernan en minoría, y CV y PRC no suman mayoría como entonces.

No obstante, desde Conservas Lolín, y desde el propio PRC, se ha insistido en numerosas ocasiones en la necesidad de sacar adelante definitivamente el convenio, alegando que los problemas económicos de la fábrica de anchoas ponen en peligro los puestos de trabajo.

Ante ello, el Ayuntamiento recordó que el traslado de la conservera "no es una decisión municipal", puesto que "va al margen de la modificación del PGOU", y que "el Ayuntamiento y el pleno municipal no deben usarse para subsanar la falta de acierto de la gestión privada".

Protesta de los trabajadores de Conservas Lolín antes del pleno de Castro. | R.A.

Así todo, el hermano de Jesús Gutiérrez, Fernando Gutiérrez, gerente de la empresa, emitió un escrito a la alcaldesa, concejales y secretaria advirtiendo de la "responsabilidad administrativa, penal, patrimonial e incluso contable en la que podría incurrir quien actuara de forma desviada en este asunto, no convocando el pleno correspondiente; no asistiendo a la sesión o asistir absteniéndose o votando en contra con el fin de impedir el acuerdo".

Este documento provocó que todos los ediles de PSOE, PP, Cs y Podemos denunciaran por la vía penal tanto a la fábrica como a su gerente por "coacciones". "Se nos amenaza con consecuencias personales de todo tipo, penales, contables, por optar a adoptar una posición en el voto, incluso amenazando de las consecuencias de no asistir a la sesión o abstenerse, sobre aquello que la ley no prohíbe, coaccionándonos para la aprobación de ese planeamiento", recogía la denuncia que todavía no se ha admitido a trámite.

