El Ayuntamiento de Castro Urdiales recuerda que "el traslado de Conservas Lolín no es una decisión municipal"

La alcaldesa de Castro Urdiales ha salido al paso de las acusaciones vertidas por el PRC, principal partido de la oposición, en las que denunció que la regidora socialista "antepone sus intereses personales a los generales del municipio" por "retrasar", en palabras de los regionalistas, "de forma maliciosa" la aprobación en Pleno de la modificación del PGOU para convertir el suelo en el que se ubica Conservas Lolín de industrial a comercial.

"Resulta paradójico que el partido cuyo portavoz municipal es el dueño de Conservas Lolín lance acusaciones sobre 'intereses personales' en lo que atañe a la fábrica con el Ayuntamiento", ha respondido Susana Herrán. Y es que el secretario general y portavoz municipal del PRC, Jesús Gutiérrez, es a su vez propietario de esta empresa, para la que se aprobó un convenio con el Consistorio que permite su traslado del entorno urbano al polígono de Vallegón, en un Pleno en el que el Gutiérrez tuvo que ausentarse de la votación porque le "afectaba directamente".

En este sentido, la regidora socialista sostiene que "el traslado de Conservas Lolín no es una decisión municipal" ya que "va al margen de la modificación del Plan General para cambiar el uso de la parcela de industrial a comercial y poder instalar un centro comercial". "Si no se traslada es porque no quiere", ha recalcado.

Además, Herrán ha explicado que "la aprobación de la modificación del PGOU se llevará a cabo siempre y cuando los informes correspondientes aclaren de forma nítida la situación". Y es que tal y como ha detallado, en los documentos recibidos tanto de la CROTU como de Costas "se hace referencia a la advertencia que hace la Confederación Hidrográfica de que se trata de una zona inundable". "Hasta que esta situación no esté aclarada por los informes municipales no será posible llevarlo a Pleno a pesar de las presiones y faltas a la verdad del PRC", ha subrayado la alcaldesa del municipio.

Finalmente, Herrán ha recordado que "el Ayuntamiento y el pleno municipal, aunque como concejal debería saberlo, no deben usarse para subsanar la falta de acierto de la gestión privada", en referencia a la situación crítica que padece la fábrica. "La alcaldesa y este equipo de gobierno se apoyan en los informes técnicos adjuntos para cumplir estrictamente la legalidad", ha concluido.

Polémico convenio

El convenio suscrito entre Conservas Lolín y el Ayuntamiento de Castro estuvo cargado de polémica la pasada legislatura en la que gobernaba CastroVerde, hasta el punto de que Gutiérrez, entonces también portavoz municipal del PRC, dimitió como concejal para garantizar su aprobación definitiva, ya que se requería de mayoría absoluta y él tenía que ausentarse de la votación.