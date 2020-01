Cs avisa al PP antes de la reunión del pacto: "La valoración del cumplimiento no depende de una sola de las partes"

Tras una semana en la que las fricciones y desavenencias entre PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Santander se han vertido públicamente, ambos socios de gobierno se sentarán para tratarlas cara a cara por primera vez. Y lo harán este miércoles, en la reunión de seguimiento del pacto, previa al pleno municipal del jueves, con las acusaciones encima de la mesa por parte del partido naranja de "incumplimiento" de los acuerdos sellados en junio.

Y es que Javier Ceruti, portavoz municipal de Cs, abrió hace una semana la puerta a romper el gobierno en la capital si el PP persiste con esos "incumplimientos" que denuncia y que siete meses después de la firma del documento están haciendo tambalear la continuidad del bipartito.

Tanto es así que el también portavoz del equipo de gobierno no descartó la posibilidad de "explorar todas las vías" si la situación no se reconduce. Y en este contexto, este martes, en la rueda de prensa de presentación de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, el edil naranja, a preguntas de la prensa, ha lanzado una advertencia a sus socios populares: "La valoración del cumplimiento no depende de una sola de las partes".

Y es que por mucho que se ha esforzado Ceruti en dejar claro cuáles son las claves de esos incumplimientos, la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), niega la mayor y mantiene que "el pacto esta vivo" y que en sus acuerdos "se trabaja sin pausa". Frente a ello, el concejal de Cs ha subrayado que "hay datos objetivos encima de la mesa, de los que hablaremos en esa reunión, como para mantener nuestra postura de que no se están cumpliendo".

Así pues, en ese tira y afloja se desarrollará un encuentro en el que el carril bus o las competencias en materia de Urbanismo serán los ejes sobre los que giren las demandas naranjas. "Espero que hablemos claro", ha señalado Ceruti sin hacer "vaticinios", puesto que, según ha advertido, "los acuerdos están para cumplirse y si no se cumplen se acaban".